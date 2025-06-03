В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе

Многоцелевой вертолёт Aérospatiale AS.332.M1 Super Puma. RDB

На этой неделе в Швейцарии проходят международные учения по измерению радиоактивности в атмосфере с использованием вертолётов.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / телеканал SRF / портал SWI Swissinfo Доступно на 2 других языках English en International teams to measure radioactivity in Switzerland Читать далее International teams to measure radioactivity in Switzerland

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Их цель — в случае чрезвычайной ситуации быстро и точно обследовать обширную территорию на предмет возможного радиационного загрязнения. Учения организованы Федеральным Ведомством по защите населения (Babs, подразделение МО) при участии специалистов из Франции, Германии, Чехии, Литвы и Швейцарии.

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Как сообщили в ведомстве в понедельник 2 июня 2025 года, основная задача учений — обеспечить готовность к трансграничной взаимопомощи и научиться эффективно объединять и анализировать полученные данные. Для аэрорадиометрических съёмок используется вертолёт Super Puma Военно-воздушных сил Швейцарии, оборудованный специальным измерительным комплексом.

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Он будет неоднократно пролетать на высоте около 90 метров над заданной зоной, следуя параллельными маршрутами. Полёты запланированы с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30 — это необходимо для снижения уровня шумовой нагрузки на местное население.

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