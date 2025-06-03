В Швейцарии измеряют уровень радиоактивности в воздухе

Их цель — в случае чрезвычайной ситуации быстро и точно обследовать обширную территорию на предмет возможного радиационного загрязнения. Учения организованы Федеральным Ведомством по защите населения (Babs, подразделение МО) при участии специалистов из Франции, Германии, Чехии, Литвы и Швейцарии.
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Как сообщили в ведомстве в понедельник 2 июня 2025 года, основная задача учений — обеспечить готовность к трансграничной взаимопомощи и научиться эффективно объединять и анализировать полученные данные. Для аэрорадиометрических съёмок используется вертолёт Super Puma Военно-воздушных сил Швейцарии, оборудованный специальным измерительным комплексом.
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Как атомная катастрофа в Швейцарии отразилась бы на Европе?
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Исследование: в случае серьезной аварии на одном из швейцарских ядерных реакторов множество жителей других стран пострадали бы от радиации.
Он будет неоднократно пролетать на высоте около 90 метров над заданной зоной, следуя параллельными маршрутами. Полёты запланированы с 8:00 до 17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:30 — это необходимо для снижения уровня шумовой нагрузки на местное население.
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