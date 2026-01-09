Управляющего баром в Кран-Монтане взяли под стражу
Прокуратура кантона Вале взяла под стражу Жака Моретти (Jacques Moretti), управляющего баром Le Constellation, где в ночь на 1 января 2026 года произошёл пожар, унёсший жизни десятков людей.
Решение о задержании было принято по итогам допроса Жака Моретти и его супруги Джессики Моретти (Jessica Moretti), которые являются владельцами заведения. Джессика Моретти остаётся на свободе. Жак Моретти был задержан после шестичасового допроса. Как заявила генеральный прокурор кантона Беатрис Пийу (Béatrice Pilloud), основанием для взятия под стражу стал «риск возможного бегства подозреваемого».
Супружеская пара, являющаяся гражданами Франции, прибыла в здание прокуратуры около 8 часов утра 9 января 2021 года в сопровождении трёх адвокатов — Яэль Айя (Yaël Hayat), Николы Майера (Nicola Meier) и Патрика Мишо (Patrick Michod). Жак и Джессика Моретти были доставлены в прокуратуру под конвоем кантональной полиции Вале. По пути им пришлось пройти через коридор из примерно пятидесяти журналистов.
Процессуальные действия вели три прокурора, в том числе Катрин Сеппи (Catherine Seppey), курирующая расследование, и Беатрис Пийу. Как сообщается, в ближайшее время следствие сосредоточится на уточнении обстоятельств трагедии. В допросах также участвовали несколько адвокатов, представляющих интересы пострадавших.
В тот же день в 14:00 Швейцария почтила память жертв пожара минутой молчания. В результате трагедии, произошедшей в новогоднюю ночь, погибли 40 человек, ещё 116 получили тяжелые травмы и ранения. Минута молчания прошла в рамках объявленного в стране национального дня траура.
