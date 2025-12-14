Уровень военной угрозы для Швейцарии: 7 из 10

Министр обороны Мартин Пфистер: «Швейцария может быть затронута даже без появления российских танков у её границ». Keystone / Peter Klaunzer

Министр обороны Швейцарии Мартин Пфистер (Martin Pfister) дал оценку уровню военной угрозы для страны и обозначил возможные варианты финансирования дополнительных оборонных расходов. По его словам, в правительстве обсуждаются разные сценарии, включая повышение налога на добавленную стоимость — этот вариант по-прежнему не снят с повестки дня.

Доступно на 1 другом языке English en Defence minister warns Switzerland needs more fighter jets amid rising threats

Выступая в субботней радиопрограмме Samstagsrundschau на канале SRFВнешняя ссылка, Мартин Пфистер прокомментировал принятое накануне предварительное решение Федерального совета (кабмина) сократить, по сравнению с первоначальными планами, количество истребителей F-35, закупаемых в США. В интервью министр высказался предельно прямо: отвечая на вопрос, как он оценивает степень военной угрозы для Швейцарии по шкале от 1 до 10, где число 10 означало бы начало конвенциональной войны, он назвал уровень 7 из 10.

Основание для такой оценки Мартин Пфистер видит в масштабной милитаризации. По его словам, Россия перешла на режим военной экономики и производит огромные объёмы вооружений, в то время как европейские государства также активно инвестируют в перевооружение: «К этому добавляется тот факт, что международное право всё чаще перестают действовать, а политическая власть всё чаще утверждается и с применением военной силы».

Мартин Пфистер подчеркнул, что в случае расширения войны на территорию Западной Европы Швейцария может оказаться затронутой даже без прямого военного вторжения. Речь, в частности, может идти о рисках для швейцарского воздушного пространства или о сценариях давления и шантажа: «Возможны ситуации, при которых нам будут угрожать нанесением ущерба с помощью воздушных ударов. Это реалистичные сценарии, которые могут затронуть и Швейцарию».

Минимум — 36 самолётов, но и этого может быть недостаточно

Министр обороны выразил удовлетворение тем, что Федеральный совет сохраняет курс на закупку 36 истребителей F-35 на сумму 6 миллиардов франков — в рамках параметров, ранее одобренных на всенародном референдуме. Одновременно он подчеркнул, что это абсолютный нижний предел, необходимый для обеспечения обороноспособности страны. «Было бы безответственно не вести политическую дискуссию о том, какое количество боевых самолётов действительно является достаточным», — отметил Мартин Пфистер.

Ожидается, что в конце января 2026 года Федеральный совет вновь рассмотрит вопрос о том, следует ли всё-таки закупить все 36 истребителей. В среднесрочной перспективе, по оценке швейцарского оборонного ведомства, стране потребуется от 55 до 70 современных боевых самолётов. Согласно сообщениям СМИ, Мартин Пфистер предлагал правительству рассмотреть повышение налога на добавленную стоимость на 0,5 процентного пункта в качестве одного из возможных источников финансирования этих потребностей. Эта инициатива поддержки не получила, однако окончательно с обсуждения не снята.

«Пока ещё ничего полностью не исключено. Возможно, у нас появится ещё и дополнительная программа сокращения бюджетных расходов. Но в ближайшие годы будет сложно достичь поставленных целей исключительно за счёт мер экономии», — отметил министр. Ранее парламент постановил, что к 2032 году расходы на оборону должны достичь 1 процента валового внутреннего продукта Швейцарии. Реализация этой цели, однако, осложняется обсуждаемыми сейчас в парламенте мерами бюджетной экономии.

Устойчивость общества

Помимо вопросов оборонного бюджета, Мартин Пфистер затронул и тему устойчивости швейцарского общества перед лицом современных угроз, прежде всего в ситуации массовой дезинформации. По его словам, нам сегодня необходима новая форма «Духовной обороны страны», однако теперь уже не в традиционном культурно-политическом смысле. «Речь идёт скорее о программе повышения сопротивляемости и устойчивости (всего общества)», — пояснил он.

В этой связи Федеральный совет намерен проверить, в какой мере школьные учебные программы обучают школьников обращению с дезинформацией и развивают у них основы критического мышления. «Дезинформация имеет тенденцию подрывать свободу выражения мнений и демократию», — подчеркнул министр обороны.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

