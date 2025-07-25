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У Френи Шнайдер появится собственный музей

Френи Шнайдер — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница 55 побед на этапах Кубка мира и трёх побед в общем зачёте Кубка мира.
Френи Шнайдер — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница 55 побед на этапах Кубка мира и трёх побед в общем зачёте Кубка мира. Keystone-SDA

Легендарная швейцарская горнолыжница Френи Шнайдер передаёт свою личную коллекцию трофеев и экипировки — от стартовых номеров до олимпийских медалей — для создания музея в родной деревне Эльм (Elm, кантон Гларус).

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Как сообщает телепрограмма «Региональный журнал Ostschweiz», выходящая на телеканале SRF, экспозиция будет размещена в самом центре деревни, где Френи ШнайдерВнешняя ссылка живет и по сей день. «У меня сохранились все стартовые номера и комбинезоны с соревнований», — рассказала трёхкратная олимпийская чемпионка. По её словам, пришло время расстаться с этими памятными вещами.

С инициативой создать музей к спортсменке обратились две жительницы кантона Гларус. Сначала Френи Шнайдер отнеслась к предложению с недоверием — прошло ведь уже 30 лет с момента её ухода из большого спорта. Однако в конце концов она согласилась: «Может быть, (сделать такой шаг) никогда не поздно».

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Планируется, что в музее будут выставлены все её медали, хрустальные глобусы, лыжи, гоночные костюмы, стартовые номера и другие реликвии из архива самой титулованной швейцарской горнолыжницы. Проект реализует ассоциация Elm Ferienregion, которая пока ищет спонсоров. Тем не менее инициаторы проекта настроены оптимистично: «Она (Френи) родилась в маленькой горной деревне и достигла таких вершин. Эта история не должна быть забыта».

Френи Шнайдер — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира, обладательница 55 побед на этапах Кубка мира и трёх побед в общем зачёте Кубка мира. Этим летом она выступает в роли официальной посланницы Федерального праздника борцов и представителей альпийских традиционных видов спорта (Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest, ESAF), который пройдёт 30–31 августа 2025 года в городе Моллис (Mollis, кантон Гларус / GL).

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