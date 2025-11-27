The Swiss voice in the world since 1935
Международная Женева
Швейцарская дипломатия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

Цифровые технологии доминируют в жизни швейцарцев

Цифровые технологии всё активнее влияют на то, как жители франкоязычной части Швейцарии проводят свободное время — особенно молодёжь.
Цифровые технологии всё активнее влияют на то, как жители франкоязычной части Швейцарии проводят свободное время — особенно молодёжь. Keystone-SDA

Цифровые технологии всё активнее влияют на то, каким образом жители франкоязычной части Швейцарии, особенно молодёжь, проводят своё свободное время

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное Обсерваторией франкоязычной культуры Швейцарии (Observatoire romand de la culture, ORC) — исследовательским центром, с 2018 года изучающим культурные привычки, формы участия в общественной жизни и влияние цифровых форматов и инструментов на культурную сферу в западной Швейцарии.

Согласно опросу, проведённому среди одной тысячи жителей региона, цифровое потребление стало нормой для большинства. Просмотр фильмов и сериалов онлайн, потоковая музыка и активность в социальных сетях особенно популярны среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет. Большая часть цифровой активности происходит дома, однако около четверти опрошенных признались, что регулярно пользуются цифровыми сервисами в дороге.

Читайте также:

Показать больше

В то же время исследователи подчёркивают: чтение книг остаётся универсальной культурной практикой, объединяющей поколения. Хотя книги читают представители всех возрастных групп, интенсивность чтения значительно различается: среди людей старше 65 лет 35 % читают «очень часто», тогда как в возрастной категории 15–24 лет — лишь 10 %. Несмотря на доминирование цифровых форм досуга, спорт, чтение и посещение культурных мероприятий по-прежнему играют важную роль, обеспечивая разнообразие культурных практик и привычек в швейцарском обществе.

Показать больше
Центр Kulturfabrik Kofmehl широко известен далеко за пределами Золотурна.

Показать больше

5-я Швейцария

О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне

Этот контент был опубликован на Центр культуры Kulturfabrik Kofmehl пользуется популярностью как у швейцарских, так и у зарубежных музыкальных групп — в том числе очень известных. Но почему?

Читать далее О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Новости

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR