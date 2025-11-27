Цифровые технологии доминируют в жизни швейцарцев

Цифровые технологии всё активнее влияют на то, как жители франкоязычной части Швейцарии проводят свободное время — особенно молодёжь. Keystone-SDA

Цифровые технологии всё активнее влияют на то, каким образом жители франкоязычной части Швейцарии, особенно молодёжь, проводят своё свободное время

2 минут

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное Обсерваторией франкоязычной культуры Швейцарии (Observatoire romand de la culture, ORC) — исследовательским центром, с 2018 года изучающим культурные привычки, формы участия в общественной жизни и влияние цифровых форматов и инструментов на культурную сферу в западной Швейцарии.

Согласно опросу, проведённому среди одной тысячи жителей региона, цифровое потребление стало нормой для большинства. Просмотр фильмов и сериалов онлайн, потоковая музыка и активность в социальных сетях особенно популярны среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет. Большая часть цифровой активности происходит дома, однако около четверти опрошенных признались, что регулярно пользуются цифровыми сервисами в дороге.

Читайте также:

Показать больше

Показать больше Издательство «Дитя времени» основано в Цюрихе Этот контент был опубликован на Новый книжный издательский дом в Цюрихе делает ставку на «тексты детей своего времени». Читать далее Издательство «Дитя времени» основано в Цюрихе

В то же время исследователи подчёркивают: чтение книг остаётся универсальной культурной практикой, объединяющей поколения. Хотя книги читают представители всех возрастных групп, интенсивность чтения значительно различается: среди людей старше 65 лет 35 % читают «очень часто», тогда как в возрастной категории 15–24 лет — лишь 10 %. Несмотря на доминирование цифровых форм досуга, спорт, чтение и посещение культурных мероприятий по-прежнему играют важную роль, обеспечивая разнообразие культурных практик и привычек в швейцарском обществе.

Показать больше

Показать больше 5-я Швейцария О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне Этот контент был опубликован на Центр культуры Kulturfabrik Kofmehl пользуется популярностью как у швейцарских, так и у зарубежных музыкальных групп — в том числе очень известных. Но почему? Читать далее О взлётах и падениях: рецепт успеха центра Kofmehl в Золотурне

Показать больше

Показать больше Культура Кратко о Культуре от swissinfo.ch Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой. Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей Самое обсуждаемое

В соответствии со стандартами JTI Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch