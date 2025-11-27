Цифровые технологии доминируют в жизни швейцарцев
Цифровые технологии всё активнее влияют на то, каким образом жители франкоязычной части Швейцарии, особенно молодёжь, проводят своё свободное время
Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное Обсерваторией франкоязычной культуры Швейцарии (Observatoire romand de la culture, ORC) — исследовательским центром, с 2018 года изучающим культурные привычки, формы участия в общественной жизни и влияние цифровых форматов и инструментов на культурную сферу в западной Швейцарии.
Согласно опросу, проведённому среди одной тысячи жителей региона, цифровое потребление стало нормой для большинства. Просмотр фильмов и сериалов онлайн, потоковая музыка и активность в социальных сетях особенно популярны среди респондентов в возрасте от 15 до 24 лет. Большая часть цифровой активности происходит дома, однако около четверти опрошенных признались, что регулярно пользуются цифровыми сервисами в дороге.
В то же время исследователи подчёркивают: чтение книг остаётся универсальной культурной практикой, объединяющей поколения. Хотя книги читают представители всех возрастных групп, интенсивность чтения значительно различается: среди людей старше 65 лет 35 % читают «очень часто», тогда как в возрастной категории 15–24 лет — лишь 10 %. Несмотря на доминирование цифровых форм досуга, спорт, чтение и посещение культурных мероприятий по-прежнему играют важную роль, обеспечивая разнообразие культурных практик и привычек в швейцарском обществе.
