Швейцария, как и прежде, любит ездить на поездах
В 2024 году на каждого жителя Швейцарии в среднем приходилось 2 519 километров, преодоленных по железной дороге.
В прошлом году каждый житель Швейцарии в среднем преодолел по железной дороге 2 519 километров — это больше рекордного показателя 2019 года (2 505 километров). В 2024 году каждый проживающий в стране воспользовался поездом в среднем 71 раз. По сравнению с предыдущим годом увеличилось как число пассажиро/километров (+2,2%), так и количество поездок (+3,1 поездки).
Как сообщает объединение «Информационная служба общественного транспорта» (Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr, LITRA), эти показатели позволили Швейцарии вновь сохранить лидерство в Европе. На втором месте находится Австрия — 1 614 пассажиро/километров, на третьем Венгрия — 1 571 п/километр, далее следуют Франция (1 564 км) и Германия (1 287 км).
Замыкает список Греция — всего 70 километров на человека. В этом году впервые был введён новый показатель — средняя дальность поездки. Здесь лидирует Литва: там люди преодолевают в среднем 86 километров на одну поездку, за ней следует Румыния (84 км) и Франция (81 км). Швейцария с результатом 36 километров занимает лишь 23-е место, что заметно ниже европейского среднего показателя (48 км).
