Новости

Швейцария, как и прежде, любит ездить на поездах

Швейцарцы снова стали чемпионами Европы по железнодорожному спорту
В 2024 году на каждого жителя Швейцарии в среднем приходилось 2 519 километров, преодоленных по железной дороге. Keystone-SDA

В 2024 году на каждого жителя Швейцарии в среднем приходилось 2 519 километров, преодоленных по железной дороге.

Этот контент был опубликован на
2 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

В прошлом году каждый житель Швейцарии в среднем преодолел по железной дороге 2 519 километров — это больше рекордного показателя 2019 года (2 505 километров). В 2024 году каждый проживающий в стране воспользовался поездом в среднем 71 раз. По сравнению с предыдущим годом увеличилось как число пассажиро/километров (+2,2%), так и количество поездок (+3,1 поездки).

Как сообщает объединение «Информационная служба общественного транспорта» (Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr, LITRA), эти показатели позволили Швейцарии вновь сохранить лидерство в Европе. На втором месте находится Австрия — 1 614 пассажиро/километров, на третьем Венгрия — 1 571 п/километр, далее следуют Франция (1 564 км) и Германия (1 287 км).

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

Новости

