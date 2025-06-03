Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%
Швейцарский Федеральный уполномоченный по контролю за ценами считает, что платформа Booking.com взимает со швейцарских отелей чрезмерные комиссионные сборы. В результате американской компании предписано сократить их почти на четверть.
Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: компания не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде. По данным швейцарского регулятора сервис Booking.com подпадает под действие Закона о контроле за ценами (Preisüberwachungsgesetz, PüG), так как он применяет нередко необоснованно высокие наценки и комиссии. Регулятор пытался решить вопрос в диалоге, однако многомесячные переговоры закончились безрезультатно.
Читайте также:
Показать больше
Показать больше
Миллион ночевок через Airbnb в Швейцарии!
Этот контент был опубликован на
Система онлайн-аренды жилья у частных лиц Airbnb в Швейцарии приближается к символическому порогу в один миллион ночевок в год!
В итоге компания обязана в течение трёх месяцев с момента вступления решения в силу снизить средний размер комиссии почти на 25%. Эта мера будет действовать три года и носит временный характер. В комментарии для агентства Keystone-SDA Booking.com подчеркнул, что отели самостоятельно решают, размещать ли свои предложения на платформе, а уровень комиссионных отражает «тот объём пользы», который сервис приносит своим партнёрам по размещению.
Показать больше
Показать больше
Кратко об Экономике от swissinfo.ch
Мы рассматриваем заметные и важные события в швейцарской экономике в международной перспективе: незаменимый информационный бюллетень для бизнес-лидеров.
«Пока идёт апелляционный процесс, размер комиссий останется без изменений», — добавили в компании. Ценовая политика Booking.com уже не впервые вызывает критику в Швейцарии. Около трёх лет назад парламент страны предоставил гостиницам право предлагать на своих собственных сайтах более выгодные условия, чем те, что находят пользователи на агрегаторе Booking.com. В сентябре 2023 года аналогичную позицию поддержал Европейский суд.
А также по теме:
Показать больше
Показать больше
Как в Швейцарии власти регулируют платформу Airbnb
Этот контент был опубликован на
Новые положения могут облегчить в Швейцарии сдачу жилья в субаренду с использованием таких площадок, как Airbnb. Но не все так просто.
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.