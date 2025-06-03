Швейцария обязала Booking.com снизить наценки на 25%

Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: она не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде. Keystone / Gaetan Bally

Швейцарский Федеральный уполномоченный по контролю за ценами считает, что платформа Booking.com взимает со швейцарских отелей чрезмерные комиссионные сборы. В результате американской компании предписано сократить их почти на четверть.

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Платформа Booking.com уже выступила с возражениями: компания не согласна с этим решением и намерена обжаловать его в Федеральном административном суде. По данным швейцарского регулятора сервис Booking.com подпадает под действие Закона о контроле за ценами (Preisüberwachungsgesetz, PüG), так как он применяет нередко необоснованно высокие наценки и комиссии. Регулятор пытался решить вопрос в диалоге, однако многомесячные переговоры закончились безрезультатно.

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В итоге компания обязана в течение трёх месяцев с момента вступления решения в силу снизить средний размер комиссии почти на 25%. Эта мера будет действовать три года и носит временный характер. В комментарии для агентства Keystone-SDA Booking.com подчеркнул, что отели самостоятельно решают, размещать ли свои предложения на платформе, а уровень комиссионных отражает «тот объём пользы», который сервис приносит своим партнёрам по размещению.

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«Пока идёт апелляционный процесс, размер комиссий останется без изменений», — добавили в компании. Ценовая политика Booking.com уже не впервые вызывает критику в Швейцарии. Около трёх лет назад парламент страны предоставил гостиницам право предлагать на своих собственных сайтах более выгодные условия, чем те, что находят пользователи на агрегаторе Booking.com. В сентябре 2023 года аналогичную позицию поддержал Европейский суд.

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