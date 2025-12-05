Швейцарская армия получит маскировочные системы из Европы
Ведомство armasuisse заказало в странах ЕС мультиспектральные маскировочные системы, повышающие оперативную совместимость Вооружённых сил Швейцарии с армиями других европейских государств.
Федеральное ведомство материально-технического снабжения Вооружённых сил Швейцарии (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) закупает новые системы маскировки у европейских производителей. По информации от armasuisse, контракты на поставку новых маскировочных комплексов заключены с тремя поставщиками — из Швейцарии, Германии и Швеции.
Испытания трёх опытных образцов таких систем проходили с июля по сентябрь 2025 года на полигонах в городах Тун (кантон Берн) и Бюре (кантон Юра). Решение в пользу этих поставщиков стало шагом к реализации стратегии правительства, Федерального совета (Bundesrat), направленной на повышение оснащённости армии современными средствами защиты.
В рамках этой стратегии, наряду с укреплением собственной технологической и промышленной базы ВПК, было принято решение о закупках и у европейских производителей. Как пояснили в armasuisse, в случае вооружённого конфликта Швейцарии необходимо иметь идентичные или, по крайней мере, совместимые с союзниками системы вооружений и маскировки.
Подобный подход также повышает надёжность и устойчивость цепочек поставок. Речь идёт о так называемых мультиспектральных маскировочных системах, обеспечивающих защиту от современных средств разведки. Такие обманные маскировочные комплексы значительно снижают заметность личного состава и военной инфраструктуры для вражеских разведывательных систем.
К средствам разведки, помимо визуального наблюдения, относятся беспилотные летательные аппараты, фиксирующие как визуальные, так и инфракрасные сигнатуры. Кроме того, некоторые разведывательные комплексы способны обнаруживать наземные цели с помощью радиолокационного зондирования.
