Швейцарские компании обгоняют европейцев по темпам роста

В 2024 году крупнейшие швейцарские компании показали очень хорошие оперативные результаты по объёму продаж и прибыли. Keystone-SDA

В то время как в 2024 году многие европейские концерны лишь наверстывали упущенное, швейцарские компании сумели укрепить свои позиции. Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании EY, посвящённом одной тысяче крупнейших компаний мира (по объёму выручки).

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В этот рейтинг вошли и 20 швейцарских компаний. Их совокупный оборот составил 682 миллиарда евро (примерно 683 миллиарда швейцарских франков), что на 3,3% больше, чем годом ранее. Лидером среди швейцарских компаний в глобальном рейтинге остаётся сырьевой концерн Glencore, занимающий 20-е место с годовым оборотом 213,4 миллиарда евро.

За ним следуют Nestlé (59-е место, 95,9 млрд евро), Roche (117-е место, 65,5 млрд евро), Novartis (177-е место, 47,8 млрд евро) и ABB (303-е место, 30,4 млрд евро). Также в список вошли Holcim, Kühne+Nagel, Adecco, Richemont, Swisscom, Barry Callebaut, Sandoz и ALSO. По числу компаний в рейтинге Швейцария заняла 11-е место, обогнав такие экономики, как Бразилия, Австралия, Швеция и Италия.

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Стабильная политическая и экономическая обстановка, как отметил эксперт EY Оливье Манж (Olivier Mange), делает Швейцарию особенно привлекательной для бизнеса особенно в условиях нынешней глобальной неопределенности. Соединённые Штаты по-прежнему возглавляют список: в топ-1000 вошли 317 американских компаний. Далее следуют Китай и Гонконг (137 компаний) и Япония (110 компаний).

Ведущие экономики Европы, такие как Германия (43 компании), сталкиваются с возрастающей глобальной конкуренцией. В целом на международной арене доминируют американские и азиатские компании. Если средний оборот европейских концернов сократился на 1,1%, то американские компании показали рост на 4,5%, а азиатские — на 3,2%. Первые три места в рейтинге заняли компании Walmart (629 млрд евро), Amazon (590 млрд евро) и саудовская нефтяная компания Saudi Aramco (444 млрд евро).

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