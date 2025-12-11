The Swiss voice in the world since 1935
Новости

Швейцарский йодль признан культурным наследием ЮНЕСКО

Йодлинг объявлен ЮНЕСКО нематериальным мировым культурным наследием
Йодль объявлен ЮНЕСКО нематериальным мировым культурным наследием. Keystone-SDA

Йодль, многовековая вокальная традиция Швейцарии, официально включён в список нематериального культурного наследия человечества. Такое решение принял Межправительственный комитет ЮНЕСКО на заседании в Нью-Дели.

Этот контент был опубликован на
1 минута
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Йодль справедливо считают одним из культурных символов Швейцарии. Эта форма пения охватывает широкий спектр стилей и региональных особенностей: он по-разному звучит в альпийских деревнях и на городских фестивалях, но остаётся важной частью жизни многих швейцарцев.

Показать больше
Using balloons to learn to yodel

Показать больше

Образование

Как научиться петь йодль?

Этот контент был опубликован на Журналисты swissinfo.ch посетили занятие группы начинающих певцов в стиле йодль в городе Эмменбрюкке.

Читать далее Как научиться петь йодль?

По данным Федерации швейцарского йодля (Eidgenössischer Jodlerverband), в стране насчитывается более 12 000 исполнителей, объединённых как минимум в 711 коллективов.

Генеральный секретарь Федерации Гектор Херциг (Hector Herzig) назвал решение ЮНЕСКО «важным признанием (культурной значимости) йодля» и подчеркнул, что эта традиция объединяет людей и выражает самобытность швейцарской культуры, бережно передаваемой из поколения в поколение.

Показать больше
Следующей швейцарской традицией, попавшей в список культурного наследия ЮНЕСКО, может стать пение в стиле йодль. А какие другие швейцарские традиции уже были удостоены чести стать участниками этого списка?

Показать больше

Культура

Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
С 2009 года в Люцернской Высшей школе прикладных наук и искусств можно получить степень бакалавра по пению в стиле йодль.

Показать больше

Швейцарский йодль претендует на статус наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на Швейцарскую заявку рассматривает профильный комитет организации ЮНЕСКО, решение ожидается до конца недели.

Читать далее Швейцарский йодль претендует на статус наследия ЮНЕСКО

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

