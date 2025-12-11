Швейцарский йодль признан культурным наследием ЮНЕСКО
Йодль, многовековая вокальная традиция Швейцарии, официально включён в список нематериального культурного наследия человечества. Такое решение принял Межправительственный комитет ЮНЕСКО на заседании в Нью-Дели.
Йодль справедливо считают одним из культурных символов Швейцарии. Эта форма пения охватывает широкий спектр стилей и региональных особенностей: он по-разному звучит в альпийских деревнях и на городских фестивалях, но остаётся важной частью жизни многих швейцарцев.
Показать больше
Как научиться петь йодль?
По данным Федерации швейцарского йодля (Eidgenössischer Jodlerverband), в стране насчитывается более 12 000 исполнителей, объединённых как минимум в 711 коллективов.
Генеральный секретарь Федерации Гектор Херциг (Hector Herzig) назвал решение ЮНЕСКО «важным признанием (культурной значимости) йодля» и подчеркнул, что эта традиция объединяет людей и выражает самобытность швейцарской культуры, бережно передаваемой из поколения в поколение.
Показать больше
Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch
Показать больше
Швейцарский йодль претендует на статус наследия ЮНЕСКО
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.