Швейцарский йодль признан культурным наследием ЮНЕСКО

Йодль, многовековая вокальная традиция Швейцарии, официально включён в список нематериального культурного наследия человечества. Такое решение принял Межправительственный комитет ЮНЕСКО на заседании в Нью-Дели.

Доступно на 4 других языках

Доступно на 4 других языках

Йодль справедливо считают одним из культурных символов Швейцарии. Эта форма пения охватывает широкий спектр стилей и региональных особенностей: он по-разному звучит в альпийских деревнях и на городских фестивалях, но остаётся важной частью жизни многих швейцарцев.

Показать больше

Этот контент был опубликован на Журналисты swissinfo.ch посетили занятие группы начинающих певцов в стиле йодль в городе Эмменбрюкке.

По данным Федерации швейцарского йодля (Eidgenössischer Jodlerverband), в стране насчитывается более 12 000 исполнителей, объединённых как минимум в 711 коллективов.

Генеральный секретарь Федерации Гектор Херциг (Hector Herzig) назвал решение ЮНЕСКО «важным признанием (культурной значимости) йодля» и подчеркнул, что эта традиция объединяет людей и выражает самобытность швейцарской культуры, бережно передаваемой из поколения в поколение.

Показать больше

Читать далее Десять швейцарских традиций в списках культурного наследия ЮНЕСКО

Этот контент был опубликован на В нашем материале: топ-10 швейцарских традиций, уже находящихся в списках культурного наследия ЮНЕСКО.

Показать больше

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch