Швейцарский фонд отправит машину разминирования в Украину

Роботизированная машина разминирования Digger D-250, разработанная и построенная в городе Таванн, представляет собой установку на гусеничном шасси весом 12 тонн. Она оснащена фронтальной фрезой, которая рыхлит землю и уничтожает противопехотные и противотанковые мины методом контролируемого подрыва. Keystone-SDA

Швейцарский фонд Digger отправит машину разминирования в Украину. Проект завершился успехом благодаря поддержке учащихся средних школ и прочих учебных заведений региона Бернской Юры.

Спустя год после запуска благотворительного проекта по сбору средств, роботизированную машину разминирования Фонд DiggerВнешняя ссылка совместно с учебными заведениями регионов Бернской Юры и города Биль/Бьенн успешно подготовил к отправке: теперь технику можно доставлять из города Таванн (кантон Берн) в Украину.

Отдельно в своём официальном сообщении фонд Digger отметил вклад нескольких сотен школьниц, школьников, а также преподавателей, участвовавших в проекте Schulen vereint zur Minenräumung in der Ukraine («Школы, объединённые целью разминирования Украины»). Для привлечения внимания общественности к этому краудфандинговому проекту учебные заведения проводили специальные благотворительные акции.

Позднее частный донор увеличил собранные учащимися 60 000 франков ещё на 500 000 франков. Сам фонд Digger добавил ещё 100 000. В итоге собранная сумма достигла 660 000 франков. «Это как раз и есть тот минимальный порог, который позволит нам поставить машину разминирования в Украину», — сообщил директор и основатель фонда Digger Фредерик Герн (Frédéric Guerne) в интервью агентству Keystone-SDA.

Инженер по образованию, Фредерик Герн не скрывал, что активное участие молодёжи в этом проекте стало для него предметом гордости. По его словам, машина будет отправлена в Украину «от имени молодёжи нашего региона. То, что сначала казалось утопией, теперь стало реальностью». Фонд Digger уже поставил в Украину две такие машины. Минная опасность остаётся одной из самых насущных проблем, с которыми сейчас сталкивается эта страна.

Роботизированная машина разминирования Digger D-250, разработанная и построенная в городе Таванн, представляет собой установку на гусеничном шасси весом 12 тонн. Она оснащена фронтальной фрезой, которая рыхлит землю и уничтожает противопехотные и противотанковые мины методом контролируемого подрыва. Машина Digger D-250 управляется дистанционно, что позволяет операторам работать на безопасном расстоянии от заминированной территории.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и затем прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

