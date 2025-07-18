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Швейцарцы довольны жизнью, но критикуют политику и доходы

Население немецко- и франкоязычных регионов Швейцарии в целом довольно своей жизнью.
Население немецко- и франкоязычных регионов Швейцарии в целом довольно своей жизнью. Keystone-SDA

Население немецко- и франкоязычных регионов Швейцарии в целом довольно своей жизнью. Заметно меньше удовлетворены респонденты политикой и личным финансовым положением. Об этом сообщает онлайн-сервис Moneyland, опубликовавший результаты опроса во вторник 15 июля 2025 года.

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Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo
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Показатель общей удовлетворённости жизнью респондентов оказался в среднем на уровне 7,3 баллов из 10 возможных. По сравнению с предыдущим аналогичным исследованием, проведённым два года назад, он фактически не изменился. Наибольшую удовлетворённость жизнью продемонстрировали респонденты в возрасте от 50 до 74 лет: они оценили свою жизнь в среднем на 7,5 балла.

Молодёжь оказалась лишь немного менее довольной: участники моложе 35 лет поставили своей жизни в среднем 7,1 балла. По данным Moneyland, различия по гендеру и языковому региону были ещё менее выраженными. Согласно данным исследования, семья — главный фактор, повышающий удовлетворённость жизнью. Особенно высоко этот аспект оценили жители франкоязычной Швейцарии, которые указали, что именно дети и родители приносят им наибольшее чувство счастья.

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В немецкоязычной части страны роль семьи также была подтверждена как один из ключевых источников позитивного настроя. Наибольшее недовольство вызвали у респондентов швейцарские политики: по этой категории участники опроса поставили себе в среднем 5,5 балла — самый низкий показатель во всём исследовании. Особенно критично настроены жители сельских районов: в общинах с населением менее 2000 человек эта оценка в среднем составила всего 4,9 балла.

Также относительно низкие оценки получили темы личного финансового положения (5,7 балла) и заработной платы (5,9 балла). Мужчины, согласно анализу, в целом более удовлетворены своими финансами, чем женщины. Кроме того, с увеличением дохода респонденты чаще выражают общее удовлетворение своей жизнью. Опрос был проведён весной 2025 года институтом Ipsos по заказу портала Moneyland. В нём приняли участие 1 500 человек из немецко- и франкоязычных регионов Швейцарии.

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