Юстиция Швейцарии будет разбираться с «российским скандалом» в NDB?

Особняк специального ведомства Швейцарской Конфедерации (NDB) в Берне. Keystone

Разведка Швейцарии (NDB) предположительно передавала данные сторонним компаниям в сфере кибербезопасности — в том числе российской компании «Лаборатория Касперского». Как выяснилось, парламентский надзорный орган уже направлял ходатайство о возбуждении уголовного дела на адрес федеральной прокуратуры. Теперь правительство должно решить: имеет ли право прокуратура (BA) вести расследование.

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Телеканал SRF / портал SWI Swissinfo

В Швейцарии надзор за разведслужбой осуществляет независимый Орган надзора за разведкой, который так и называется: Aufsichtsbehörde Nachrichtendienst AB-ND / L’Autorité de surveillance indépendante AS-RensВнешняя ссылка. Он уже несколько лет внимательно наблюдает за этой затянувшейся «кибер-аферой». В недавнем отчёте AB-ND резко раскритиковал разведслужбу, указав, что та так и не реализовала обещанные меры контроля в области кибербезопасности. Как теперь стало известно, эта критика оказалась лишь верхушкой айсберга, потому что в рамках своих компетенций AB-ND также обращалась в правоохранительные органы.

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Несколько месяцев назад эта структура направляла ходатайство о возбуждении уголовного дела на адрес федеральной прокуратуры. Эту информацию общественному телеканалу SRFВнешняя ссылка подтвердили четыре независимых источника. Представители AB-ND и её руководительница Приска Фишер (Prisca Fischer) от комментариев отказываются. Федеральная прокуратура также сообщает, что «на данный момент никакой информации никому не предоставляется». Подобное ходатайство — шаг нетипичный: обычно AB-ND ограничивается тем, что дает в случае обнаружения недостатков рекомендации для NDB.

Эксперт по безопасности и праву Маркус Молер (Markus Mohler), бывший шеф полиции Базеля, считает такие действия надзорного органа вполне обоснованными. «Да, это может быть необычно. Но это правильно. Если орган надзора обнаруживает в деятельности контролируемого им ведомства возможный состав уголовного преступления, то он обязан сообщить об этом прокуратуре», — подчёркивает он в интервью телеканалу SRF.

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По имеющейся информации, в настоящее время этим заявлением занимается Федеральный департамент / министерство юстиции и полиции, возглавляемый федеральным советником (министром) Беатом Янсом (Beat Jans). Он и должен решить, имеет ли прокуратура право начинать уголовное разбирательство. В случае такого рода расследований следственный орган должен получить от правительства своего рода «политическую генеральную доверенность» (politische Ermächtigung) на проведение следственных мероприятий. Но «в целях защиты интересов страны» министерство юстиции вправе и запретить такое уголовное преследование.

Ситуация непростая: с одной стороны, расследование в отношении разведслужбы может нанести дополнительный урон её и без того пошатнувшейся репутации — особенно в глазах иностранных партнёрских структур. С другой стороны, уголовное преследование представляет значительный общественный интерес. Министерство юстиции также может передать этот деликатный вопрос на политический уровень: в делах, имеющих такое значение, окончательное решение может принять Федеральный совет (правительство) в полном составе.

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