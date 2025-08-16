The Swiss voice in the world since 1935
Демократия
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Швейцарская демократия
Информационный бюллетень
Просмотреть все рассылки
Доступ к лекарствам
Инновации в здравоохранении
Агробизнес
Главные истории
Смотреть все рассказы по этой теме
Новостная рассылка
Посмотреть все рассылки
Новости

В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»
В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь» Keystone-SDA

В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода. По замыслу авторов проекта здесь естественным образом переплетутся память и повседневность.

Этот контент был опубликован на
3 минут
Швейцарское информационное агентство Keystone-SDA / портал Swissinfo

Крематорий на этом кладбище был построен в 1908 году и до сих пор поражает своей монументальностью. Несколько лет спустя к нему пристроили колумбарные залы. Сегодня же торжественные, тихие помещения с мраморной отделкой и множеством ниш для урн почти не востребованы.

Об этом рассказывает Мирьям Веглио (Mirjam Veglio), руководитель бернского кооператива по предоставлению услуг кремации (Geschäftsführerin der bernischen Genossenschaft für Feuerbestattungen). По её словам, люди всё чаще предпочитают забирать урны с прахом близких домой и хоронить их самостоятельно.

Но поскольку комплекс крематория имеет статус памятника архитектуры, его необходимо сохранять, снести или перестроить его нельзя. Так возник вопрос: как рационально и рентабельно использовать залы, утратившие своё первоначальное назначение?

По словам М. Веглио, превращать их в музей смысла не было. Первые идеи создать тут что-то вроде кафе появились ещё двадцать лет назад, но только в 2024 году проект получил официальное разрешение властей. Этических возражений не возникло, обсуждались лишь юридические детали, связанные с режимом общественного пользования. Бернский ресторан La Vie («Жизнь») станет первопроходцем в своём роде.

Читайте также:

Показать больше
Friedhof Übersicht

Показать больше

История

История старейшего еврейского кладбища в Швейцарии

Этот контент был опубликован на В кантоне Аргау на территории отдаленного участка леса находится самое большое и в то же время самое старое еврейское кладбище Швейцарии.

Читать далее История старейшего еврейского кладбища в Швейцарии

В Люцерне уже работает небольшое кафе при кладбище, но в гораздо меньших масштабах. В Берне сейчас под ресторан переоборудуются два колумбария № III и № IV. Для немногих оставшихся ниш с урнами удалось найти решения в согласии с семьями усопших. Помещения утеплят и оформят в стиле модерн (Belle Époque), характерном для времени постройки основного крематория. Интерьер ресторана будет выдержан в бордовом и зелёном цветах. «Мы хотим создать что-то красивое, что придаст лёгкость тяжёлой атмосфере», — подчёркивает М. Веглио.

Показать больше

Показать больше

Демография

На кладбище в Швейцарии — читать

Этот контент был опубликован на Цюрихское городское Управление ритуальных услуг и Городская общественная Библиотека имени И. Песталоцци установили на кладбище скамейки для чтения.

Читать далее На кладбище в Швейцарии — читать

Гостей будут встречать светлый застеклённый вестибюль и высокие окна, наполняющие зал дневным светом. Второе помещение, напоминающее зимний сад, предназначено для поминальных обедов, которые в кантоне Берн называют на диалекте Grebt. «После похорон для многих важно посидеть вместе — будь то за чашкой кофе или полноценным обедом. В окрестностях же почти нет заведений, где можно найти нужную атмосферу. Люди приходят к нам со слезами, а уходят с улыбкой», — так М. Веглио формулирует главную миссию будущего ресторана.

Ресторан La Vie задуман не только как пространство для скорбящих. Его двери будут распахнуты для самых разных гостей, от случайных прохожих и тех, кто ищет тишины, до жителей окрестных районов независимо от их культуры и вероисповедания. Открытие запланировано на январь следующего 2026 года. По условиям соглашения с городскими властями это заведение общепита будет работать по будням до 20:00. В меню — кофе с круассанами, полноценные обеды, десерты и лёгкие аперитивы.

А также по теме:

Показать больше
Majestätische Blutbuche

Показать больше

Демография

Кладбище в Швейцарии, на котором рады всем

Этот контент был опубликован на Кладбище Бремгартен в Берне (Bremgarten-Friedhof) — это не просто место последнего упокоения, но еще и «Некрополь мировых религий». Наш репортаж.

Читать далее Кладбище в Швейцарии, на котором рады всем
Показать больше
Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Показать больше

Культура

Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Интервью, дебаты, события. Швейцарская культура и ее явления в твоем почтовом ящике: на тарелочке с голубой каемочкой.

Читать далее Кратко о Культуре от swissinfo.ch

Выбор читателей

Самое обсуждаемое

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Яннис Маврис

Каким вы видете будущее вашего континента?

Расскажите нам: где вы живёте? В какую сторону, по вашему мнению, движется развитие вашего региона и континента?

Присоединяйтесь к дискуссии
11 Отметки «мне нравится»
11 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Марк Лойтенэггер

Какова ситуация в вашей стране с доступностью жилья?

Ситуация в Европе с жилой собственностью может быть очень разной: в Швейцарии она одна, в Украине совсем иная. Расскажите нам о своем опыте!

Присоединяйтесь к дискуссии
57 Отметки «мне нравится»
63 Комментарии
Просмотреть обсуждение

Показать больше

Дебаты
Ведёт: Беньямин фон Виль

Как вы относитесь к общественной собственности на средства производства?

Современные научные теории, а главное – практика, говорят, о том, что общественная собственность вовсе не обязательно предполагают тоталитаризм и нищету.

Присоединяйтесь к дискуссии
6 Комментарии
Просмотреть обсуждение
Больше дебатов

Новости

Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Показать больше

Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились

Этот контент был опубликован на Переговоры в Женеве по международному соглашению о борьбе с загрязнением пластиком провалились из-за отсутствия консенсуса.

Читать далее Переговоры о глобальном договоре по пластику провалились
В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Показать больше

Образование

Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах

Этот контент был опубликован на В Швейцарии всё больше детей и подростков отказываются посещать школу из-за серьёзных психоэмоциональных трудностей.

Читать далее Феномен «абсентеизма» в швейцарских школах
Даже в традиционно романоязычных регионах немецкий стал незаменим.

Показать больше

Демография

Что происходит с современным ретороманским языком?

Этот контент был опубликован на Когда ретороманский — один из национальных языков Швейцарии — сталкивается с немецким, возникают новые, неожиданные слова.

Читать далее Что происходит с современным ретороманским языком?
Новый тематический парк Barryland в городе Мартиньи (кантон Вале, юго-запад Швейцарии) был официально открыт в четверг 14 августа 2025 года в присутствии президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter).

Показать больше

Культура

В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам

Этот контент был опубликован на Открыла тематический парк, посвящённый сенбернарам, президент Швейцарии в 2025 году и министр финансов Карин Келлер-Зуттер.

Читать далее В Швейцарии открылся парк, посвящённый сенбернарам
В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Показать больше

В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны

Этот контент был опубликован на В международном аэропорту Женевы сотрудники швейцарской таможни задержали двух пассажиров с партией марихуаны весом 106 кг.

Читать далее В аэропорту Женевы изъяли 106 кг марихуаны
Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Показать больше

Внешняя политика

Население Швейцарии не готово идти на уступки США

Этот контент был опубликован на Новые пошлины США могут ударить по экономике, но большинство швейцарцев выступают против любых уступок Вашингтону: данные ННИ YouGov.

Читать далее Население Швейцарии не готово идти на уступки США
Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Показать больше

Швейцарская политика

Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза

Этот контент был опубликован на Федеральное правительство Швейцарии ожидает, что дефицит будет значительно меньше, чем прогнозировалось ранее.

Читать далее Дефицит бюджета Швейцарии окажется ниже прогноза
Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Показать больше

Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот

Этот контент был опубликован на Подготовлены двенадцать эскизов, по которым теперь планируется собрать мнения жителей страны.

Читать далее Представлены эскизы новой серии швейцарских банкнот
Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться. Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Показать больше

Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

Этот контент был опубликован на Соответствующий индикатор по-прежнему лишь незначительно превышает нулевую отметку, отделяющую позитивную оценку от негативной.

Читать далее Перспективы занятости в Швейцарии продолжают ухудшаться

В соответствии со стандартами JTI

Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch

Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!

Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.

Читать далее
Bestatter

Показать больше

Похоронные службы Швейцарии: забытые герои пандемии

Этот контент был опубликован на Архаичный образ могильщиков- хищников, живущих за счет чужого несчастья, до сих пор никуда не исчез.

Читать далее Похоронные службы Швейцарии: забытые герои пандемии
human bones in soil

Показать больше

Лежачие мертвецы под швейцарской школой

Этот контент был опубликован на В одной из гимназий в кантоне Цюрих прямо под музыкальным залом, где репетировал хор, были обнаружены средневековые захоронения.

Читать далее Лежачие мертвецы под швейцарской школой
Иоганнес Шис из Херизау (кантон Аппенцелль-внешний), александрийский паша.

Показать больше

Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте

Этот контент был опубликован на В каждой семье свои тайны. У нашего сегодняшнего героя это предок, который превратился в… мумию.

Читать далее Мой прадедушка — мумия, Или история швейцарского паши в Египте

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR

swissinfo.ch - подразделение Швейцарской национальной теле- и радиокомпании SRG SSR