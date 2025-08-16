В Берне на кладбище «Бремгартен» откроют ресторан «Жизнь»

В Берне на кладбище «Бремгартен» появится ресторан «Жизнь»

В двух бывших колумбарных залах на кладбище «Бремгартен» в Берне готовится к открытию первый в Швейцарии ресторан такого рода. По замыслу авторов проекта здесь естественным образом переплетутся память и повседневность.

Крематорий на этом кладбище был построен в 1908 году и до сих пор поражает своей монументальностью. Несколько лет спустя к нему пристроили колумбарные залы. Сегодня же торжественные, тихие помещения с мраморной отделкой и множеством ниш для урн почти не востребованы.

Об этом рассказывает Мирьям Веглио (Mirjam Veglio), руководитель бернского кооператива по предоставлению услуг кремации (Geschäftsführerin der bernischen Genossenschaft für Feuerbestattungen). По её словам, люди всё чаще предпочитают забирать урны с прахом близких домой и хоронить их самостоятельно.

Но поскольку комплекс крематория имеет статус памятника архитектуры, его необходимо сохранять, снести или перестроить его нельзя. Так возник вопрос: как рационально и рентабельно использовать залы, утратившие своё первоначальное назначение?

По словам М. Веглио, превращать их в музей смысла не было. Первые идеи создать тут что-то вроде кафе появились ещё двадцать лет назад, но только в 2024 году проект получил официальное разрешение властей. Этических возражений не возникло, обсуждались лишь юридические детали, связанные с режимом общественного пользования. Бернский ресторан La Vie («Жизнь») станет первопроходцем в своём роде.

В Люцерне уже работает небольшое кафе при кладбище, но в гораздо меньших масштабах. В Берне сейчас под ресторан переоборудуются два колумбария № III и № IV. Для немногих оставшихся ниш с урнами удалось найти решения в согласии с семьями усопших. Помещения утеплят и оформят в стиле модерн (Belle Époque), характерном для времени постройки основного крематория. Интерьер ресторана будет выдержан в бордовом и зелёном цветах. «Мы хотим создать что-то красивое, что придаст лёгкость тяжёлой атмосфере», — подчёркивает М. Веглио.

Гостей будут встречать светлый застеклённый вестибюль и высокие окна, наполняющие зал дневным светом. Второе помещение, напоминающее зимний сад, предназначено для поминальных обедов, которые в кантоне Берн называют на диалекте Grebt. «После похорон для многих важно посидеть вместе — будь то за чашкой кофе или полноценным обедом. В окрестностях же почти нет заведений, где можно найти нужную атмосферу. Люди приходят к нам со слезами, а уходят с улыбкой», — так М. Веглио формулирует главную миссию будущего ресторана.

Ресторан La Vie задуман не только как пространство для скорбящих. Его двери будут распахнуты для самых разных гостей, от случайных прохожих и тех, кто ищет тишины, до жителей окрестных районов независимо от их культуры и вероисповедания. Открытие запланировано на январь следующего 2026 года. По условиям соглашения с городскими властями это заведение общепита будет работать по будням до 20:00. В меню — кофе с круассанами, полноценные обеды, десерты и лёгкие аперитивы.

