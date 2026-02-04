Дневной сон улучшает способность мозга к обучению

Дневной сон повышает способность мозга к обучению. Keystone-SDA

Как показывает новое исследование, короткий сон в середине рабочего дня способен «открывать» связи между нервными клетками мозга для усвоения новой информации.

Непродолжительный дневной сон улучшает степень обучаемости мозга. Как показывает новое исследование, даже короткий сон в середине дня способен «открывать» связи между нервными клетками мозга для усвоения новой информации. Статья по итогам исследования, проведенного учёными и экспертами Университета Женевы (Université de Genève), Женевской университетской клиники (Hôpitaux universitaires de Genève) и Университетского клинического центра города Фрибур (Universitätsklinikum Freiburg), была опубликована в специализированном журнале Neuriomage.

Как выяснили ученые, в течение дня по мере обработки поступающих извне впечатлений связи между нервными клетками (синапсы) постепенно укрепляются и усложняются, но в итоге это приводит к «перенасыщению», снижающему способность мозга к дальнейшему обучению. Сон, как отмечают авторы статьи в указанном журнале, активирует так называемый „синаптический перезапуск“». Об этом говорит, в частности, руководитель исследования Кристоф Ниссен (Christoph Nissen), директор Центра медицины сна (Zentrum für Schlafmedizin) при Женевской университетской клинике и профессор Университета Женевы. Ранее он работал в Университетском клиническом центре Фрибура. В рамках исследования ученые наблюдали два десятка здоровых молодых взрослых.

Во второй половине дня пробанды либо спали в среднем 45 минут, либо оставались бодрствовать. С помощью неинвазивных методов, включая электроэнцефалограмму (ЭЭГ), исследовательская группа делала выводы о силе и активности синаптических связей. Как выяснилось, после дневного сна синаптическая активность в мозге снижалась, но одновременно заметно возрастала его способность формировать новые нейрональные связи. Таким образом, после короткого сна мозг оказывался лучше подготовлен к усвоению новой информации, чем после сопоставимого по длительности периода бодрствования.

По мнению авторов, эти результаты можно целенаправленно использовать для поддержания работоспособности там, где к работникам предъявляют особенно высокие требования в плане их когнитивного потенциала. Ученые подчёркивают: при хронических нарушениях сна поведенческая терапия куда целесообразнее снотворных, поскольку такие препараты могут нарушать естественные восстановительные процессы мозга. Поведенческая терапия при хронической бессоннице включает обычно несколько ключевых компонентов, направленных на восстановление здорового сна.

Один из основных принципов — контроль стимулов: кровать используют исключительно для сна, пациентам следует избегать чтения в постели, еды или просмотра соцсетей. Если заснуть не удаётся в течение 15–20 минут, рекомендуется встать, заняться чем-то спокойным в другой комнате и вернуться в постель позже, когда появится сонливость. Важным элементом является стабилизация режима дня. Значительное внимание уделяется работе с тревожными мыслями («если я не высплюсь, день будет испорчен»).

Для снижения физиологического возбуждения используются методы релаксации. Отдельно корректируются поведенческие факторы: исключаются кофеин во второй половине дня и алкоголь перед сном, ограничивается воздействие яркого вечернего света и экранов гаджетов, выстраивается адекватный режим физической активности. Все эти методы направлены на формирование устойчивого и предсказуемого паттерна сна.

