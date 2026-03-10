Глава общины Кран-Монтана Николя Феро под следствием

После пожара в Кран-Монтане уголовные дела открыли в отношении ещё пяти человек, среди них председатель правления этого муниципального образования. Keystone-SDA

Прокуратура кантона Вале в связи с катастрофическим пожаром в Кран-Монтане начала уголовное расследование ещё в отношении пяти человек. Среди них председатель правления этого муниципального образования Николя Феро (Nicolas Féraud).

Помимо него, речь идёт о бывшем члене муниципального совета, который в период с 2021 по 2024 год отвечал за общественную безопасность, о сотруднике, отвечавшем за противопожарную безопасность в 2020–2024 годах, его заместителе, а также об одном из нынешних чиновников, отвечающих за вопросы общественной безопасности.

Об этом прокуратура кантона Вале в понедельник 9 марта сообщила агентству Keystone-SDA. Первой об этом написала франкоязычная швейцарская газета 24 heures. Всем пятерым вменяют причинение смерти по неосторожности, причинение тяжких телесных повреждений по неосторожности и неосторожное обращение с огнём, повлекшее за собой уничтожение имущества или вред здоровью.

Это те же обвинения, которые ранее были предъявлены владельцам бара Le Constellation, где произошла трагедия, Жаку Моретти (Jacques Moretti) и Джессике Моретти (Jessica Moretti), а также бывшему и нынешнему чиновникам общины Кран-Монтана, отвечавшим за вопросы безопасности. Таким образом, следствие ведётся уже в отношении девяти человек. В результате пожара в баре Le Constellation в новогоднюю ночь 1 января 2026 года погиб 41 человек, ещё 115 получили ранения, в том числе тяжёлые.

