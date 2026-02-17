Отсутствие блокбастеров из США снизило посещаемость кинотеатров
В 2025 году кинотеатры и open-air площадки в Швейцарии и Лихтенштейне зафиксировали 9,85 млн посещений. Это примерно на 7,5% меньше, чем годом ранее. Швейцарская картина «Героиня» (Heldin) вошла в десятку самых успешных фильмов года.
Как следует из предварительных данных, опубликованных Pro Cinema (Швейцарской Ассоциацией кинотеатров и организаций сферы кинопроката / Schweizerischer Verband für Kino und Filmverleih), показатели 2025 года (если не считать ковидные годы) стали самыми низкими начиная с 2016 года. В тот год кинотеатры Швейцарии зарегистрировали 13,7 млн посещений. В 2025 году зарегистрированные 9,85 млн посещений обеспечили кассовые сборы примерно на уровне в 161 млн франков.
Такой спад Pro Cinema объясняет сократившимся количеством американских массовых релизов. В частности, из-за голливудских забастовок до кинотеатров дошло заметно меньше блокбастеров, чем раньше. Насколько такие фильмы важны для статистики, видно по новейшему рейтингу: например, фильм «Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash) только за период с 17 декабря до конца 2025 года уже занял одну из ведущих рейтинговых позиций, собрав около 314 000 посещений. Во франкоязычной Швейцарии снижение посещаемости кинотеатров оказалось еще сильнее: минус 15,6%.
В немецкоязычной части страны зарегистрировали минус 3,1%, а в италоязычной — снижение составило 10,7%. Во франкоязычной Швейцарии на показатели, как отмечается, негативно повлияла нехватка популярных франкоязычных фильмов. В немецкоязычной Швейцарии, напротив, хорошие цифры обеспечили немецкоязычные фильмы, включая «Героиню» (Heldin), а также швейцарский байопик «Привет, Бетти» (Hallo Betty) и немецкую пародийную ленту «Каноэ великого Маниту» (Das Kanu des Manitu). В крупных городах немецкоязычной Швейцарии киногод завершился поэтому даже с небольшим плюсом (+0,5%).
Число кинозалов в стране осталось стабильным. Согласно сообщению Pro Cinema, для швейцарского кино 2025 год в целом оказался удачным: почти 985 000 посещений обеспечили отечественному кино долю рынка в 9,2%, что на 2,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. Лидером среди швейцарских фильмов стала «Героиня» (Heldin, 204 700 посещений), которая в итоге заняла в годовом рейтинге 9 место. Тройку самых посещаемых фильмов года, согласно статистике, возглавил фильм «Лило и Стич» (Lilo & Stitch, Live Action, 349 600 посещений), за ним следуют «Зверополис-2» (Zootopia 2, 347 800 проданных билетов) и «Аватар: Огонь и пепел» (Avatar: Fire and Ash, 314 000 билетов).
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, затем адаптирована для целевой аудитории и прошла тщательную редакционную обработку и проверку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
