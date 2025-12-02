Президент Швейцарии: «У нас уже есть справедливая налоговая система»
Выступая в воскресенье, 30 ноября, в Берне, Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что и налоговая система, и климатическая политика страны работают так, как и было задумано.
По словам федерального президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), избиратели, отвергнув на референдуме инициативу молодёжного крыла Социал-демократической партии (Juso) о введении национального налога на крупные наследования, ясно дали понять: они не поддерживают подобные политические эксперименты.
«Введение общенационального налога на наследование вывело бы нашу налоговую систему из равновесия, — заявила президент, она же министр финансов страны. — Это снизило бы степень экономической привлекательности Швейцарии». Более чем однозначные результаты, по её словам, следует рассматривать как сигнал доверия граждан к Швейцарии как к комфортному месту ведения бизнеса. При этом такой итог «не означает отказа от климатической политики — все цели авторов инициативы уже реализуются».
Читайте подробнее:
Показать больше
Почему швейцарцы снова отвергли налог на богатых?
Как напомнила Карин Келлер-Зуттер, Швейцария ежегодно инвестирует в защиту климата около двух миллиардов франков. С точки зрения главы Минфина, налоговая система страны в таких условиях не требует кардинальных изменений. «У нас уже сегодня достаточно механизмов перераспределения средств от богатых к бедным. Обеспеченные граждане вносят очень значительный вклад в налоговые поступления. Именно они финансируют существенную часть общественно значимых задач и функций».
Важно и то, что теперь «прояснилась исходная ситуация». По словам Карин Келлер-Зуттер, избиратели ясно высказались за сохранение условий, при которых состоятельные люди могут и дальше жить в стране. Она добавила, что «надеется, что все они всё ещё здесь». Напомним, что накануне референдума несколько крупных компаний публично предупреждали о возможном уходе из Швейцарии в случае одобрения законодательной инициативы, предлагавшей введение общенационального налога на наследование.
Показать больше
Наша рассылка по теме Политика
Показать больше
«Прямая демократия призвана хоронить утопии»
Показать больше
Результаты референдумов в некоторых кантонах Швейцарии
Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).
Выбор читателей
Самое обсуждаемое
В соответствии со стандартами JTI
Показать больше: Сертификат по нормам JTI для портала SWI swissinfo.ch
Обзор текущих дебатов с нашими журналистами можно найти здесь. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам!
Если вы хотите начать разговор на тему, поднятую в этой статье, или хотите сообщить о фактических ошибках, напишите нам по адресу russian@swissinfo.ch.