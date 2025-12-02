Президент Швейцарии: «У нас уже есть справедливая налоговая система»

Выступая в воскресенье, 30 ноября, в Берне, Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что и налоговая система, и климатическая политика страны работают так, как и было задумано. Keystone-SDA

Выступая в воскресенье, 30 ноября, в Берне, Карин Келлер-Зуттер подчеркнула, что и налоговая система, и климатическая политика страны работают так, как и было задумано.

По словам федерального президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер (Karin Keller-Sutter), избиратели, отвергнув на референдуме инициативу молодёжного крыла Социал-демократической партии (Juso) о введении национального налога на крупные наследования, ясно дали понять: они не поддерживают подобные политические эксперименты.

«Введение общенационального налога на наследование вывело бы нашу налоговую систему из равновесия, — заявила президент, она же министр финансов страны. — Это снизило бы степень экономической привлекательности Швейцарии». Более чем однозначные результаты, по её словам, следует рассматривать как сигнал доверия граждан к Швейцарии как к комфортному месту ведения бизнеса. При этом такой итог «не означает отказа от климатической политики — все цели авторов инициативы уже реализуются».

Как напомнила Карин Келлер-Зуттер, Швейцария ежегодно инвестирует в защиту климата около двух миллиардов франков. С точки зрения главы Минфина, налоговая система страны в таких условиях не требует кардинальных изменений. «У нас уже сегодня достаточно механизмов перераспределения средств от богатых к бедным. Обеспеченные граждане вносят очень значительный вклад в налоговые поступления. Именно они финансируют существенную часть общественно значимых задач и функций».

Важно и то, что теперь «прояснилась исходная ситуация». По словам Карин Келлер-Зуттер, избиратели ясно высказались за сохранение условий, при которых состоятельные люди могут и дальше жить в стране. Она добавила, что «надеется, что все они всё ещё здесь». Напомним, что накануне референдума несколько крупных компаний публично предупреждали о возможном уходе из Швейцарии в случае одобрения законодательной инициативы, предлагавшей введение общенационального налога на наследование.

Русскоязычная версия материала создана с использованием искусственного интеллекта, адаптирована для целевой аудитории и прошла редакционную обработку журналистами SWI swissinfo.ch (ИП / НК / АП).

