"Nariz roja", exitosa operación preventiva 27 de diciembre de 2000 - 11:31 En espera del 31 de diciembre próximo, la campaña de prevención de accidentes "Nariz roja" se congratula del éxito de su operación en la pasada Navidad. 3.800 personas llamaron al servicio de benévolos para ser conducidos a sus hogares, sin riesgos. Esta campaña preventiva se convierte en una de las más utilizadas por aquellos que festejan en estos días con algunas copas de más y que, para evitarse problemas o accidentes, abandonan la idea de conducir su automóvil. También pueden acudir a este servicio los individuos que se encuentran en tratamiento e ingieren medicamentos, o personas que sencillamente se encuentran fatigadas y no quieren conducir su automóvil, por temor a provocar algún accidente. Haciendo un balance de la Navidad pasada, el triunfo de esta campaña es claro al comparar las cifras del año 1999 y de este 2000. En la Navidad del 99 2.800 personas pidieron ayuda a los benévolos de "Nariz roja". Este fin de semana fueron 3.700 los que marcaron el número telefónico de uso gratuito 0800 802 208. En total, 81.000 kilómetros fueron recorridos por los 2028 voluntarios de esta operación antiaccidentes. Para cada transporte se requieren tres benévolos, uno que conduce el auto del cliente, un acompañante y un tercero que maneja el auto del servicio "Nariz Roja", que, por cierto, cuenta con el apoyo de la Oficina Federal de la Salud Pública. Una característica que constata la asociación en este Navidad es que cada vez mayor número de conductores jóvenes se hicieron conducir por los benévolos. Un ejemplo de responsabilidad que ha constatado Rudolf Gerber de "Nariz Roja" a swissinfo. Gerber advierte que este servicio, enteramente gratuito, espera de nuevo un activo fin de semana ante los festejos de año nuevo. swissinfo