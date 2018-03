Este contenido fue publicado el 9 de septiembre de 2005 20:10 09 de septiembre de 2005 - 20:10

En Colombia, una violencia que no cesa. (Memoria/Jesús Abad Colorado)

En tres años de gira por la geografía suiza, las fotografías de Jesús Abad Colorado plantean interrogantes y sensibilizan a la opinión pública helvética.

Esas imágenes, testimonio "de un país atravesado por muchas violencias", son también un homenaje a las víctimas y una esperanza de paz.

"Muchísimas personas han visto la exposición. Nos han llegado algunas cartas o correos. La gente nos comunica. Se sienten muy afectados por las imágenes. Les generan preguntas, les causan inquietudes. ¿Por qué la guerra en Colombia...? Creo que es un espacio importante que hemos ganado", destacó Stéphan Suhner, del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia.



Entrevistado en el marco de los festejos de clausura de la muestra fotográfica Memoria, La Guerra Olvidada en Colombia, agregó que su autor, Jesús Abad Colorado, presenta la realidad del conflicto en el país sudamericano con el ánimo de mostrar a las víctimas, de mostrar lo doloroso que es la guerra para, de esa forma, tratar de superarla.



"Con esta fiesta queremos llamar la atención, una vez más, sobre el hecho de que la guerra en Colombia sigue, sigue más cruel que nunca y de que hacen falta más esfuerzos para conseguir la paz", enfatizó nuestro entrevistado.



Las gráficas del artista colombiano fueron exhibidas en diversas plazas públicas de buen número de ciudades suizas; en las universidades de Berna, Zúrich, Lausana; en la sede las Naciones Unidas en Ginebra...



De manera paralela se implementó un programa tendiente a explicar la situación en Colombia que incluyó debates, espectáculos de danza, veladas literarias, cinematográficas...

Una meta, llegar a la sociedad suiza

"Ha sido una meta llegar a la gente con esta exposición. Desde el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, nosotros hemos realizado muchas charlas pero notamos que siempre llegamos a los mismos. Entonces, con estas fotos tratamos de buscar otro medio para llegar a otra gente y creo que sí se logró", destacó Bruno Rütsche, también de esa ONG helvética.



Comentó que durante los últimos tres años, a lo largo de los cuales acompañó a la muestra en su recorrido por el país, fue "muy positivo encontrame también con la sensibilidad de la gente en Suiza hacia esta realidad desconocida de Colombia".



"Para nosotros las fotos tienen un significado tan grande, un significado recibido por muchas gentes, que no queremos clausurar sin una fiesta esta exposición Memoria y también queremos rendir un homenaje a todas las victimas de esta guerra, de este conflicto y reivindicar su dignidad, que ha sido siempre el objetivo principal del fotógrafo", enfatizó.



Cabe recordar que el 3 de marzo del 2003, la responsable de la diplomacia helvética, Micheline Calmy-Rey, inauguró la presentación de la muestra en la sede del Parlamento, en Berna.



"Con mucha expresividad pero también con mucha emoción, las fotos de Jesús Abad Colorado nos muestran que los grupos más vulnerables -los niños, las mujeres, les minorías, la población civil, en general- pagan siempre los más pesados tributos de los conflictos", dijo entonces la ministra (En más sobre el tema: Suiza exhorta a respetar los derechos humanos).

Una guerra que ya no es noticia

Con la representación del Ministerio de Exteriores en los festejos de clausura de Memoria, Remy Friedman leyó un mensaje en el que destacó que las imágenes de la muestra "dan una cara al conflicto armado que vive Colombia (...) un conflicto como otros, que no siempre aparece en las noticias del día, que es muchas veces olvidado".



Esta exposición, añadió, nos recuerda que el conflicto interno de Colombia tiene ya 40 años, que las principales víctimas son los civiles, que en Colombia cada año hay 20 mil personas que mueren a causa de la violencia, que las principales víctimas son los niños, las mujeres y las personas ancianas, que el conflicto en Colombia necesita nuestra solidaridad. (En más sobre el tema: Suiza, una mano amiga para Colombia).



Por su parte, la diputada cantonal Regula Rytz, presidenta de la Alianza Verde de Berna, subrayó la necesidad de que "todos nos comprometamos" en la búsqueda de la paz en Colombia y destacó el impacto de las fotografías de Jesús Abad entre una población que no conoce la guerra.

Más de 200 años de violencia

Entre las personalidades que tomaron la palabra en la fiesta de despedida a las gráficas testimoniales, estuvo también Aída Avella, ex presidenta del izquierdista partido político Unión Patriótica, y quien debió abandonar su país luego de ser víctima de varios atentados. (En más sobre el tema: ¡En Suiza recobré la vida!)



"La exposición mantiene parte de la memoria de la ultima violencia vivida en Colombia, porque nuestro país no lleva 40 años de violencia, lleva más de 200 años de violencia con guerras declaradas y no declaradas", destacó nuestra entrevistada.



"Esta es la última y vale la pena que las futuras generaciones la conozcan por todos los medios, y este es uno muy importante, para que nunca más se repita semejante drama en Colombia".



swissinfo, Marcela Águila Rubín

Datos clave El conflicto interno en Colombia tiene ya 40 años.

Las principales víctimas son los civiles, en particular los niños, las mujeres y las personas ancianas.

Cada año mueren 20 mil personas a causa de la violencia.

Hay casi tres millones de desplazados internos. Fin del recuadro

Contexto SUIPPCOL, el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia, se encargó de traer a Suiza la exposición Memoria, La Guerra Olvidada en Colombia, del fotógrafo Jesús Abad Colorado.



Entre las estrategias de apoyo a la sociedad civil colombiana instrumentadas por las ONG con el apoyo del gobierno suizo, sobresale ese programa.



SUIPPCOL fue concebido por la Acción de Cuaresma, Caritas, Eper, Helvetas, Swissaid, Amnistía Internacional y el Instituto de Etnología de la Universidad de Berna. Fin del recuadro

