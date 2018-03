Derechos de autor

¿Qué se entiende por sociedad de la información? 25 de noviembre de 2003 - 11:54 Una sociedad de la información en su forma ideal es una sociedad en la cual cada uno dispone de los medios para crear, recibir, compartir y utilizar libremente las informacicones y conocimientos indispensables para su pleno desarrollo económico, social, cultural y político. El origen de la expresión remonta a los años cuarenta. Han sido, sin embargo, los desarrollos de Internet y del teléfono móvil, durante los años noventa, los que han permitido decir a los especialistas que el mundo marcha hacia la sociedad de la información. Para algunos autores esta revolución es tan importante y radical como lo fue la revolución industrial del siglo XIX.