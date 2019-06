El clima laboral del CSS experimenta altibajos. Una empresa externa trabaja con el colegio en la búsqueda de mejoras.

El Colegio Suizo de Santiago cruza el umbral de las ocho décadas en medio de un conflicto laboral. Los ecos del desencuentro han llegado a las autoridades educativas y diplomáticas suizas, así como a la Inspección del trabajo y a los tribunales laborales chilenos.

¿Cómo inició el problema del CSSEnlace externo? Fin del recuadro

La decisión de prescindir de dos profesoras apreciadas por la comunidad escolar fue el origen de una crisis interna.

Catalina Bonilla, profesora colombiana de biología, fue sujeto de discriminación y violación de sus derechos fundamentales, según las autoridades chilenas. En tanto, Daniela Blättler, profesora de alemán, habría experimentado acoso laboral y un despido injustificado.

Ambos casos llegaron a la prensa del país sudamericano. Observadores cercanos al conflicto consideran que el problema no ha sido atendido conforme a los valores que defiende Suiza. Los principales protagonistas del problema hablan con swissinfo.ch y el colegio cierra el círculo ofreciendo su visión al respecto.

¿Qué pasó con Catalina? Fin del recuadro

Catalina Bonilla considera que su despido fue irregular. Ella reconvino académicamente a la hija de uno de los miembros del Consejo Directivo del colegio (Sr. Pfister), por incumplir con un trabajo en equipo. “Le dije que no sabía que nota asignarle, que solo calificaría la teoría y me contestó que iría con el director”.

El Consejo Directivo del CSS -conformado por siete suizos residentes en Chile, generalmente, con hijos en el colegio-, es vital porque trabaja estrechamente con el establecimiento. Poco después, Christian Oberli (entonces presidente de dicho consejo) irrumpió en una junta de profesores para advertir a los docentes que ‘a los hijos de los miembros del Consejo no se les toca’.

“Fue después de esto que fui objeto de una evaluación externa por comisión de errores conceptuales, según me dijeron. Se habló de una carpeta con mis fallas, pedí verla y no se me permitió. La realidad es que mi remplazo se buscaba desde antes de tener el resultado de mi evaluación”, dice.

Bonilla decidió acudir ante la Inspección del Trabajo de Chile para sentar precedente de su caso. “Cuando el director del colegio lo supo, montó en cólera y me dijo que me atendería a las consecuencias”.

La Inspección del Trabajo y la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo le dieron la razón. Bonilla decidió dar un paso más, presentó su caso ante tribunales (Primer Juzgado del Trabajo de Santiago). “No voy por dinero, sino por justicia. Hay mucha arrogancia en el colegio”.

¿Qué vieron las autoridades chilenas? Fin del recuadro

Las autoridades chilenas confirmaron violación de los derechos fundamentales de la docente colombiana, porque existió discriminación y afectación de su integridad psíquica.

Para llegar a estas conclusiones realizaron una investigación a finales del 2018. Entrevistaron al director del colegio, Oliver Bär, y a cuatro trabajadores, información contenida en el expediente 1360/2018/338 de la Dirección del Trabajo Región Metropolitana Oriente.

Los colegas de Bonilla la apoyaron vía una misiva en la que expresaban que “era cuestionable lo que habían hecho dos miembros de Consejo Directivo, que no supieron separar sus roles como consejeros de su papel como apoderados (padres de familia)”.

Catalina Bonilla recibió un segundo espaldarazo de las autoridades chilenas en mayo pasado, cuando la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo de Chile confirmó que su paso por el colegio provocó en ella una patología laboral.



Conclusión jurídica del caso 1360/2018/338 de Catalina Bonilla.

¿Por qué despidieron a Daniela Blättler?

La profesora de alemán Daniela Blättler envió una carta a los padres de familia de su curso en la que externaba su preocupación sobre el clima laboral del colegio y decía que no se estaba actuando según los valores que representa Suiza.

La dirección del CSS se molestó con la carta e inició un periodo de hostigamiento laboral contra Blätter, dice Francys Foix, su abogada.

“Daniela era una profesora muy querida por los alumnos y respetada por los padres; impartía cursos a 5 clases distintas por año (incluyendo alumnos de alemán intensivo y jóvenes que en preparación para la Matura y el Sprachdiplom). Era un sinsentido que el colegio la despidiera en pleno ciclo escolar, sin tener un remplazo y con riesgo de afectación a los alumnos”.

Pero lo que más habría afectado a la comunidad escolar fue la forma del despido. Blättler fue increpada por el director afuera del salón, aun frente a algunos alumnos. “Le dijo que tenía 30 minutos para empacar sus cosas y la amenazó con vigilarla para que no se llevara nada del colegio”.

Se le despidió por faltas administrativas. Foix refiere que Blättler no se presentó a dos reuniones, en las que no era indispensable, y lo hizo porque se le negó el derecho a ir acompañada por un colega, algo que se le había concedido previamente dado el complejo clima laboral que vive la institución.

Blättler decidió denunciar por acoso laboral ante la Inspección del Trabajo en abril. Pero ya no hubo tiempo para una investigación porque fue despedida poco después. Así que regresó ante la misma autoridad, esta vez para presentar un reclamo por despido injustificado.

La profesora espera una disculpa pública, por haberse hablado en su contra y menoscabado su dignidad. Y “no firmará nada que no suponga esta reparación personal".

Instalaciones del CSS, en la capital chilena.

¿Qué opinan las autoridades suizas? Fin del recuadro

Las autoridades helvéticas han sido cautas en el caso CSS.

Daniela Blättler narró su despido en una carta que dirigió a Isabelle ChassotEnlace externo, directora de la Oficina Federal de la Cultura de Suiza; a Arno Wicki, embajador de Suiza en Chile y a Monica GschwindEnlace externo, directora de Educación, Cultura y Deporte del cantón de Basilea Campo, entre otras personas.

Fue Isabelle Chassot quien respondió por escrito, en mayo pasado, refiriendo que su caso debía ser tratado directamente con su empleador.

Chassot, junto con otras autoridades suizas, visitó el Colegio Suizo de Santiago en abril para tomar parte del festejo de los 80 años de la institución. En su opinión, todo está en orden en el colegio.

“Con excepción del Embajador Wicki, tuvimos oportunidad de estar en la sede del Colegio Suizo de Santiago durante cuatro días y medio, esto nos permitió percibir el funcionamiento de la escuela. Durante nuestra visita tuvimos oportunidad de conversar con los profesores sin la presencia del director y no encontramos indicios de un clima de temor o arbitrariedad. Nuestra impresión fue que la escuela está bien dirigida y posee un alto nivel de calidad en la enseñanza”, dice la carta.

Para la cónsul María José Borghini, el caso Blättler también “es un conflicto laboral entre las profesoras mencionadas y el colegio, es decir, entre empleado y empleador”, según expresó a swissinfo.ch por escrito.

Borghini también fue contactada, en su momento, por Catalina Bonilla, pero la recibió otra funcionaria, quien expresó le expresó que la Embajada es observadora de las decisiones de la escuela.



Monica Gschwind, directora de Educación, Cultura y Deporte del cantón de Basilea Campo y una de las destinatarias de la carta de Daniela Blättler, en la ceremonia de festejo de los 80 años del CSS en Santiago

¿Qué opinan las familias? Fin del recuadro

Los padres de familia y los alumnosEnlace externo han seguido muy de cerca el conflicto del colegio. Les inquieta el futuro de la institución, la forma en la que el problema ha sido abordado y el daño académico que supone para los alumnos.

“Hay profesores atemorizados, denuncias en Tribunales, padres convencidos de que hay un abuso de poder por parte de la escuela y alumnos inconformes y preocupados. Es lamentable la cerrazón de las autoridades del colegio para escuchar las propuestas constructivas”, refiere Alfredo B.*, padre de familia.

“En mayo, los docentes sostuvieron una reunión con el director, Oliver Bär, en la que le pidieron que dejara de dañar al colegio y a los alumnos. Le expresaron que fue humillante la forma en la que despidió a Daniela Blätler y le hicieron saber que varios profesores y familias están pensando abandonar el colegio. Pero al parecer, nada de esto preocupa realmente”, agrega.

Philipp Kaufmann, miembro del Centro de Padres, coincide. “Lo que está sucediendo nos inquieta a la mayoría de los padres, no a unos cuantos. Por ello, propusimos crear una mesa de diálogo en la que participen representantes del consejo directivo, profesores y padres de familia, para buscar comunicación y soluciones, y para crear nuevos procedimientos de denuncia de acoso. Pero el director del colegio se negó”.

Las familias, dicen, siguen tocando puertas. Una de ellas, la última reunión del Consejo Directivo del CSS (28 de mayo), en donde Kaufmann expresó que, en su opinión, los señores Christian Oberli (actual vicepresidente del Consejo Directivo) y Oliver Bär no pueden seguir irrespetando a los profesores.

“Es una pena que el Colegio Suizo de Santiago celebre 80 años así y que las autoridades suizas lo observen sin hacer nada. Nosotros seguiremos pidiendo un cambio de actitud y un trato justo para todos”, dijo.

¿Qué dice el Colegio Suizo de Santiago? Fin del recuadro

El director Oliver Bär ofrece la visión del Colegio Suizo de Santiago.

Expresa que el colegio contrata al profesorado a partir de un sistema de dos contratos anuales, realizando una evaluación al final de cada periodo. Si después de estos dos contratos el profesor cumple con un perfil de excelencia, se contrata en forma indefinida.

"Éste fue el protocolo que se utilizó en el caso de la Sra. Bonilla. Aunque el colegio condujo un proceso ordenado y reglado, ella interpuso una demanda por supuesta vulneración de derechos fundamentales, juicio aún vigente”, expresa.

“En el caso de la Sra. Blättler, buscamos incesantemente el diálogo con ella durante varias semanas. Pese a los esfuerzos realizados por el colegio, esto no fue posible, siendo la consecuencia el término de la relación laboral. Esto se comunicó bajo las mejores condiciones posibles frente a la falta de éxito en un dialogo directo y privado con ella”.

El director recuerda que las decisiones sobre el personal son tomadas siempre con autonomía por parte de colegio. Pero en casos sensibles, se comparte la información con las autoridades para asegurar que las decisiones reflejen los valores de las instituciones patrocinadoras suizas.

Actualmente, hay una mesa de diálogo multilateral con padres, delegados del profesorado, Consejo Directivo, Dirección y la Embajada Suiza. “El CSS es consciente de que a raíz de lo sucedido el clima laboral ha sido afectado y está trabajando con una empresa externa experta en la materia”.



Fragmento de una carta del Centro de Padres (mayo 2019) explicando el problema y solicitando crear mesas de trabajo junto con las autoridades de la escuela para buscar soluciones. (swissinfo.ch)

(*) El entrevistado solicitó preservar el anonimato.

