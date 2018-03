Ayuda suiza para 20.000 afganos

"Estamos todavía más enojados puesto que se trata de la segunda vez que ocurre esto. Nos cuesta trabajo creer que se trata de accidentes", afirmó en Ginebra el portavoz del CICR, Kim Gordon Bates. El CICR informó que la aviación estadounidense lanzó al menos dos bombas y arrasó con dos bodegas de esa institución en Kabul destruyendo parte de las reservas de ayuda humanitaria. Una primera bodega había sido alcanzada el pasado 16 de octubre, luego de lo cual Estados Unidos presentó sus excusas. El bombardeo estadounidense pone fin al actual programa de distribución para socorrer a unas 50.000 personas minusválidas en Kabul, destacó el portavoz. Los dos ataque se llevaron a cabo contra el mismo sitio a pesar de que su localización había sido claramente señalada a Estados Unidos y de que en el lugar flotaban las insignias del CICR. El organismo presentará una segunda denuncia, "aún más firme" ante Washington. Solidaridad helvética La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), informó que el monto de los nuevos envíos de ayuda, que beneficiarán a unos 20.000 refugiados, asciende a 2.700 millones de francos. A principios del mes de octubre, Cosude incrementó la ayuda humanitaria en beneficio de la población civil de Afganistán a un total de 17.500 millones de francos. Esos fondos permitirán mantener los programas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la ONU y de organizaciones no gubernamentales, así como involucrar en las acciones de solidaridad a siete expertos del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA). Una caravana de siete camiones partió este viernes de las bodegas de Cosude en Prístina (Kosovo). Las unidades transportan tiendas de plástico, cobertores de lana, material de cocina, recipientes para agua y bolsas para dormir. El grupo recorrerá 4.800 kilómetros a través de Macedonia, Bulgaria, Turquía e Irán, hasta llegar a Turmenabad, en Turkmenistán, en donde se encuentra un centro de logística del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El lunes 29 de octubre tendrá lugar el primero de tres vuelos, que despegará de Zúrich, con 120 toneladas de tiendas, bolsas para dormir y cobertores de lana. A bordo viajarán dos expertos en logística del CSA. Sanciones suizas a talibán Por otra parte, el Ministerio suizo de Economía informó este viernes del reforzamiento de las sanciones contra los talibán con el añadido de unos sesenta nombres a la disposición que instaura medidas contra el régimen en el poder en Afganistán. La lista incluye personas y organizaciones sospechosas de estar implicadas en el terrorismo internacional o en su financiamiento, precisó el ministerio en un comunicado. En ella se encuentran particularmente los nombres de Osama bin Laden y de la organización Al-Qaida. Los haberes en Suiza de esas personas físicas y morales serán congelados. Se impedirá la disposición directa o indirecta de fondos. Aquellos que detentan o administran bienes concernidos por esa disposición, deberán declararlos, en forma inmediata, al Secretario de Estado para la Economía (Seco). Este nuevo listado fue elaborado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en complemento a su resolución sobre las sanciones financieras contra el régimen de Kabul. swissinfo y agencias

Ayuda suiza para 20.000 afganos 26 de octubre de 2001 - 18:53 Mientras EEUU bombardeó de nuevo instalaciones del CICR en Kabul, un primer convoy suizo partió este viernes de Kosovo con asistencia para la población civil. "Estamos todavía más enojados puesto que se trata de la segunda vez que ocurre esto. Nos cuesta trabajo creer que se trata de accidentes", afirmó en Ginebra el portavoz del CICR, Kim Gordon Bates. El CICR informó que la aviación estadounidense lanzó al menos dos bombas y arrasó con dos bodegas de esa institución en Kabul destruyendo parte de las reservas de ayuda humanitaria. Una primera bodega había sido alcanzada el pasado 16 de octubre, luego de lo cual Estados Unidos presentó sus excusas. El bombardeo estadounidense pone fin al actual programa de distribución para socorrer a unas 50.000 personas minusválidas en Kabul, destacó el portavoz. Los dos ataque se llevaron a cabo contra el mismo sitio a pesar de que su localización había sido claramente señalada a Estados Unidos y de que en el lugar flotaban las insignias del CICR. El organismo presentará una segunda denuncia, "aún más firme" ante Washington. Solidaridad helvética La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude), informó que el monto de los nuevos envíos de ayuda, que beneficiarán a unos 20.000 refugiados, asciende a 2.700 millones de francos. A principios del mes de octubre, Cosude incrementó la ayuda humanitaria en beneficio de la población civil de Afganistán a un total de 17.500 millones de francos. Esos fondos permitirán mantener los programas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), de la ONU y de organizaciones no gubernamentales, así como involucrar en las acciones de solidaridad a siete expertos del Cuerpo Suizo de Ayuda Humanitaria (CSA). Una caravana de siete camiones partió este viernes de las bodegas de Cosude en Prístina (Kosovo). Las unidades transportan tiendas de plástico, cobertores de lana, material de cocina, recipientes para agua y bolsas para dormir. El grupo recorrerá 4.800 kilómetros a través de Macedonia, Bulgaria, Turquía e Irán, hasta llegar a Turmenabad, en Turkmenistán, en donde se encuentra un centro de logística del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El lunes 29 de octubre tendrá lugar el primero de tres vuelos, que despegará de Zúrich, con 120 toneladas de tiendas, bolsas para dormir y cobertores de lana. A bordo viajarán dos expertos en logística del CSA. Sanciones suizas a talibán Por otra parte, el Ministerio suizo de Economía informó este viernes del reforzamiento de las sanciones contra los talibán con el añadido de unos sesenta nombres a la disposición que instaura medidas contra el régimen en el poder en Afganistán. La lista incluye personas y organizaciones sospechosas de estar implicadas en el terrorismo internacional o en su financiamiento, precisó el ministerio en un comunicado. En ella se encuentran particularmente los nombres de Osama bin Laden y de la organización Al-Qaida. Los haberes en Suiza de esas personas físicas y morales serán congelados. Se impedirá la disposición directa o indirecta de fondos. Aquellos que detentan o administran bienes concernidos por esa disposición, deberán declararlos, en forma inmediata, al Secretario de Estado para la Economía (Seco). Este nuevo listado fue elaborado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en complemento a su resolución sobre las sanciones financieras contra el régimen de Kabul. swissinfo y agencias