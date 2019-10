La junta directiva consideró que la decisión de vigilar a Khan fue “equivocada y desproporcionada” y se adoptó sin el conocimiento de Thiam. La investigación no encontró evidencia de que Khan estuviera tratando de robar clientes, precisó el comunicado.

Credit Suisse COO resigns over spying scandal

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Espionaje: dimite directivo de Credit Suisse 01 de octubre de 2019 - 10:37 El director de operaciones del grupo Credit Suisse, Pierre-Olivier Bouée, dimitió tras un escándalo de espionaje que ha sacudido a los círculos financieros suizos, según un comunicado emitido este martes por la institución. Bouée, cercano al director general, Tidjane Thiam, asumió la responsabilidad del seguimiento al exejecutivo del Credit Suisse, Iqbal Khan, junto con el jefe de seguridad del banco, Remo Boccali, quien también renunció. La junta directiva consideró que la decisión de vigilar a Khan fue “equivocada y desproporcionada” y se adoptó sin el conocimiento de Thiam. La investigación no encontró evidencia de que Khan estuviera tratando de robar clientes, precisó el comunicado. “El director de operaciones dijo que él solo, para proteger los intereses del banco, decidió iniciar la observación de Iqbal Khan”, señaló el banco. La investigación “no identificó ningún indicio de que el CEO [Thiam] hubiera aprobado la vigilancia”. James Walker, director financiero de la filial estadounidense de Credit Suisse, sustituirá a Olivier Bouée.