Buscar empleo y agencias de colocación 09 de diciembre de 2016 - 10:06 El primer paso para encontrar trabajo en Suiza consiste en saber cómo buscar y dónde se anuncian los puestos vacantes. Algunos consejos. Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) o la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) gozan de algunos privilegios para trabajar en Suiza. Pero las empresas también contratan a ciudadanos cualificados de países no miembros de la UE y la EFTA. El 23 de junio de 2016, los británicos decidieron abandonar la Unión Europea (UE). Reino Unido seguirá siendo miembro de los Veintiocho durante al menos dos años, mientras se negocie la salida de la UE. Las negociaciones incluyen la libre circulación de personas. No está claro cómo afectará el Brexit a los ciudadanos británicos que quieran trabajar en Suiza. Cómo buscar trabajo Los puestos vacantes se publican a menudo en los diarios o periódicos especializados. Las ofertas de empleo (Stelleninserate en alemán, Offres d’emploi en francés, Annunci di lavoro en italiano) aparecen principalmente los miércoles/jueves o en las ediciones de fin de semana de los diarios. Consulte la lista de diarios digitales suizos o esta web . Los diarios que más anuncios de empleo publican son: Stellefant en el Basler ZeitungStellenmarkt en Der Bund y Berner Zeitung24 Emplois en el 24 HeuresPages emploi en Le Temps de GinebraStellen-Anzeiger y Alpha en Tages-Anzeiger y SonntagsZeitung, domiciliados en ZúrichNZZexecutive en el Neue Zürcher ZeitungCorriere del Ticino, diario del cantón Tesino Las siguientes páginas web también publican ofertas de empleo: Jobs: www.jobs.chMonster: www.monster.comJobup: www.jobup.chJobscout24: www.jobscout24.chJobwinner: www.jobwinner.chStepstone: www.stepstone.ch Las cámaras de comercio también le pueden ser útiles (ver sección Cámaras de Comercio). Puede consultar la lista de empresas suizas inscritas en el Registro Mercantil en la web del Ministerio de Justicia. Agencias de colocación En Suiza las agencias de colocación privadas (Arbeitsvermittlung, en alemán, o Agence de placement, en francés) necesitan una autorización estatal. Manpower.ch es una de las agencias en línea más conocidas. Consulte la lista de agencias de colocación y la web deAdecco. Atención diferenciada a los ciudadanos de la UE/EFTA Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) pueden permanecer en Suiza sin permiso mientras buscan trabajo. Este plazo puede ser ampliado. Ver sección Entrada/Salida - Ciudadanos UE/EFTA. EURES (el portal europeo de la movilidad profesional) es una red de intercambio de informaciones gestionada por los servicios públicos de empleo de los países de la Unión Europea y de la EFTA con objeto de facilitar la movilidad de los trabajadores en los países miembros de esos dos grupos.