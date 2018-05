Los ciudadanos con pasaporte de alguno de estos países pueden permanecer sin visado hasta tres meses -en un lapso de seis meses-, siempre y cuando no ejerzan una actividad remunerada.

Entrada/Salida 06 de febrero de 2013 - 11:46 ¿Cuánto tiempo puede permanecer un turista en Suiza sin solicitar un permiso de estancia? ¿Quiénes necesitan un visado para entrar en el país? Los ciudadanos de cuarenta países no necesitan visado. Los ciudadanos de la Unión Europea (UE), la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Singapur, así como los países miembros del espacio Schengen no necesitan visado para entrar y permanecer durante 90 días en Suiza. Las personas que deseen permanecer en el país más de 90 días necesitan un visado (los ciudadanos de la UE y EFTA no necesitan visado, pero deben solicitar un permiso de estancia). Por regla general, la mayoría de los demás países requieren un visado para entrar en Suiza y el espacio Schengen. Para más detalles consulte este documento. Ciudadanos de la UE/EFTA Los ciudadanos del área Schengen, la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) no necesitan visado para entrar y permanecer en el país durante 90 días. Si desean permanecer más de 90 días deben solicitar un permiso de estancia. En principio, deben cursar este trámite en su país de origen y antes de venir a Suiza. Pero los acuerdos que Suiza ha suscrito con la UE en materia de libre circulación de personas permiten a los ciudadanos de la UE solicitar el permiso de estancia a su llegada a Suiza. Para entrar en el país hace falta un documento de identidad válido que sea reconocido por Suiza, por ejemplo el pasaporte o la carnet de identidad de un país perteneciente a la UE/EFTA. En cuanto a la salida del país tras una estancia superior a los 90 días, los extranjeros deben anunciar a las autoridades locales su partida y entregar su permiso de estancia. En Suiza no se cobra impuesto de salida. En febrero de 2014, los suizos aprobaron en las urnas una iniciativa destinada a limitar la inmigración de trabajadores de la Unión Europea. Esta decisión ha abierto un interrogante sobre el acuerdo de libre circulación de personas que Berna ha firmado con Bruselas. El Gobierno suizo analiza actualmente cómo poner en práctica el veredicto de las urnas. Ciudadanos de países no miembros de la UE/EFTA Suiza ha concluido con unos 40 países acuerdos de exención de visado (conocidos en inglés como ‘short-stay visa waiver’). Entre ellos figuran Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los ciudadanos con pasaporte de alguno de estos países pueden permanecer sin visado hasta tres meses -en un lapso de seis meses-, siempre y cuando no ejerzan una actividad remunerada. Para entrar en el país necesitan un pasaporte cuya fecha de expedición sea inferior a los diez años y con una validez de al menos tres meses en el momento de iniciar el viaje. Muchos ciudadanos de otros Estados necesitan visado para entrar en el país, y es probable que las autoridades suizas pidan al solicitante un garante capaz de cubrir los costes que podrían ascender hasta 30.000 francos suizos. Si hace falta ese tipo de garantía (patrocinio), la representación diplomática de Suiza en su país le dará el formulario y las instrucciones correspondientes. Para más información sobre los procedimientos de garantía y los requisitos le sugerimos visitar la web de la representación diplomática de Suiza en su país o la página de la Secretaría de Estado de Migración.