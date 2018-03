Capital: Neuchâtel Superficie: 805 km2 Ayuntamientos (2006): 62 Población residente (2005): 289.500 Extranjeros (2005): 23.4% Sueldo medio per capita (2004): Fr. 48.401 Tasa de desempleo (media año 2006): 4.1% Adhesión a la Confederación: 1815

Cantón de Neuchâtel 11 de diciembre de 2007 - 10:40 Representación en las autoridades cantonales Consejo de Gobierno (Ejecutivo): Parlamento (Legislativo): Representación en el Parlamento Federal Consejo Nacional (cámara baja): 5 escaños PS (1 escaño): Didier Berberat UDC (1 escaño): Yvan Perrin PRD (1 escaño): Laurent Favre Verdes (1 escaño): Francine John-Calame PLS (1 escaño): Sylvie Perrinjaquet Consejo de los Estados (cámara alta): 2 escaños Didier Burkhalter (PRD) y Gisèle Ory (PS) DATOS CLAVE Capital: Neuchâtel Superficie: 805 km2 Ayuntamientos (2006): 62 Población residente (2005): 289.500 Extranjeros (2005): 23.4% Sueldo medio per capita (2004): Fr. 48.401 Tasa de desempleo (media año 2006): 4.1% Adhesión a la Confederación: 1815 PS Jean Studer, Bernard Soguel PRD Roland Debély Verdes Fernand Cuche PLS Sylvie Perrinjaquet PS 41 PLS 25 UDC 17 PRD 15 Verdes 10 POP/PdT 6 Solidarités 1