Muchas artistas suizas olvidadas injustamente Ester Unterfinger 05 de junio de 2019 - 18:15 Este año numerosas exposiciones de arte están dedicadas a artistas femeninas. La razón: reconocer el trabajo ignorado de artistas del siglo XIX y XX. Hoy recordamos en esta serie a Binia Bill (1904 – 1988) La fotógrafa Binia Bill nació en Zúrich en 1904. Se formó como concertista en París y estudió en la Berlín fotografía. De vuelta en Suiza colaboró para varias publicaciones con sus fotografías. En 1931 se casó con el arquitecto y artista Max Bill. La obra de su pareja la impresionó e inició su propia obra fotográfica en la que transmitió el aire de la época. Expuso algunas de sus obras, pero tras el nacimiento de su hijo abandonó la tarea artística. En 2004, la Casa de Arte de Argovia mostró sus creaciones en una exposición individual. Examinamos más de cerca la visibilidad de las mujeres artistas en el mercado museístico suizo. El resultado de esta investigación la publicaremos el 7 de junio. Por favor, regístrese a continuación si desea recibir el informe por correo electrónico.