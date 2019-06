A lo largo de su vida Adèle d’AffryEnlace externo se vio desgarrada entre su carrera como artista y su papel como mujer. Joven viuda, se decidió por no contraer segundas nupcias y convertirse en el "escultor Marcello". Dos años más tarde se instaló en París y se movió en los círculos a la burguesía artística local. Marcello tuvo renombre mundial y se presentó en la Exposición Mundial de París en 1867, en Múnich en 1869 y en Viena en 1873.

Artistas suizas olvidadas injustamente Ester Unterfinger 06 de junio de 2019 - 19:00 Este año numerosas exposiciones de arte están dedicadas a artistas femeninas. La razón: reconocer el trabajo ignorado de artistas del siglo XIX y XX. Hoy recordamos en esta serie a "Marcello" o más bien dicho Adèle d'Affry (1836 – 1897) ¿Duquesa de Castiglione Colonna, Adèle d'Affry o Marcello? La Escultora de Friburgo trabajó bajo el seudónimo masculino de Marcello para ser tomada en serio como artista. Adèle d’Affry perteneció a una familia patricia y pasó su juventud entre Friburgo y Niza. Ya a los 17 años se sintió atraída por la escultura y viajó a Roma para ser formada por el escultor suizo Heinrich Maximilian Imhof. En 1856 se casó con Carlo Colonna, duque de Castiglione Aldovrandi, que murió en el mismo año. A lo largo de su vida Adèle d’Affry se vio desgarrada entre su carrera como artista y su papel como mujer. Joven viuda, se decidió por no contraer segundas nupcias y convertirse en el "escultor Marcello". Dos años más tarde se instaló en París y se movió en los círculos a la burguesía artística local. Marcello tuvo renombre mundial y se presentó en la Exposición Mundial de París en 1867, en Múnich en 1869 y en Viena en 1873. A la edad de 43 años, Adèle d'Affry murió de tuberculosis en Italia en 1879. Dejó atrás innumerables esculturas, textos y dibujos. Una exposición en el Museo de Arte e Historia de Friburgo en 2014 contribuyó al redescubrimiento de su obra. Examinamos más de cerca la visibilidad de las mujeres artistas en el mercado museístico suizo. El resultado de esta investigación la publicaremos el 7 de junio. Por favor, regístrese a continuación si desea recibir el informe por correo electrónico.