Dimitri Nassisi estudió diseño industrial en la Escuela Cantonal de Arte de Lausana (ECAL).

(swissinfo.ch)

Dimitri Nassisi ha vivido seis semanas en Puerto Escondido, en la costa pacífica mexicana. El joven diseñador suizo ha aprendido la técnica de tejido de redes de los pescadores locales para usarla en la creación de una lámpara que debía ser estética, útil y comercializable.



Premio al uso del color La fundación mexicana Casa WabiEnlace externo, la Oficina Federal de Cultura de Suiza y la Embajada de Suiza en MéxicoEnlace externo tienen en vigor un acuerdo de desarrollo de intercambios técnicos y culturales entre diseñadores industriales suizos y artesanos de la costa mexicana. Este 2019, la lámpara creada por el diseñador Dimitri Nassisi en Puerto Escondido acaba de ganar una “Mención Honorífica por el uso del color" en 7ª edición de Abierto Mexicano de DiseñoEnlace externo, gracias al teñido realizado con materias naturales como la cochinilla y el mucle (planta acuática), entre otros. Fin del recuadro

Dimitri NassisiEnlace externo, ganador del Swiss Design Award 2019Enlace externo, fue seleccionado para una residencia creativa en México, en el marco de un proyecto que auspician la Oficina Federal de Cultura, la embajada de SuizaEnlace externo y la fundación mexicana Casa Wabi. Una experiencia que, según el joven diseñador suizo, transofrmó la visión que tenía sobre su propio trabajo.



swissinfo.ch: ¿En qué consistió la residencia creativa que acaba de realizar en México?

Dimitri Nassisi: Cada año, alguno de los nominados al Swiss Design Award es elegido [por las autoridades culturales suizas] para ir a México y vivir una residencia de varias semanas dedicada íntegramente a la creación.

Cuando recibí la propuesta para ir a Oaxaca, inmediatamente dije que sí.

Pienso que, en Suiza, los jóvenes tenemos la suerte de que exista un gran interés por la cultura y por la promoción de premios como el que yo gané, que son oportunidades extraordinarias.

En este caso, un pequeño grupo de artistas de distintas edades nos reunimos en una casa en Puerto Escondido para crear y aprender. El primer día llegamos un artista de Quebec, un arquitecto español [que vive en Ciudad de México] y yo. Y poco después, dos artistas estadounidenses y una artista holandesa. Además de convivir, todos trabajamos en algún proyecto en la Casa WabiEnlace externo.



Tejido de redes realizado por artesanos mexicanos que permitió crear la lámpara de Dimitri Nassisi.

(Fundación Casa Wabi)

swissinfo.ch: ¿Cómo imaginaba la experiencia en México?

D.N.: No sabía nada sobre México. Nada. Me informé un poco y me interesé por aprender porque sabía que trabajaría con personas locales.

Leí sobre Oaxaca, estado en donde se encuentra Puerto Escondido, sobre su artesanía. Quería tener una idea de lo que me aguardaba, pero sin preconceptos fijos. Deseaba mantener siempre un espíritu libre y abierto para descubrir.

El proceso ha sido muy enriquecedor, aunque la comunicación no siempre fue fácil porque yo no hablo español. La primera palabra que aprendí en México fue “güero” (rubio, expresado de forma coloquial). La gente aquí es abierta y le gusta ayudar.

swissinfo.ch: Como diseñador industrial, eligió crear una lámpara y trabajar con los pescadores locales. ¿Cómo se desarrolló el proyecto? Hizo confluir dos mundos muy distintos…

D.N. Sí y me siento muy satisfecho con el contacto que hubo y del resultado obtenido. Tenía temor por no hablar español. Pero sé que no eligieron al azar a Nemorio, mi contraparte. Es un hombre con un gran interés y deseo de ayudar.

Todo el mundo le llama Nemo cariñosamente, por eso le puse Nemo a mi proyecto, lo asocio al mar y a esa convivencia que tuvimos. Nemo me enseñó la técnica de tejido de redes conocida como atarraya. Él es pescador, pero tiene otras actividades también, una de ellas es formar parte de una asociación que busca cuidar tortugas [en vías de extinción en esta zona de Oaxaca].

Con esta técnica de tejido yo diseñé una lámpara. Quería que fuera un objeto escultural, pero también útil, para que los pescadores podrán comercializar después. No quería convertirme en alguien que le dijera a un artesano lo que tenía que hacer. Quería que existiera siempre un espacio abierto para aportar e interactuar.

Solo intenté mostrarle a Nemo que, si él cambiaba un poco la forma de hacer su trabajo, realizado a base de nudos normales y crecientes, la red podía abrirse, lo que permitía crear nuevas formas y objetos.



Lámpara diseñada por Dimitri Nassisi a partir de los nudos usados por los pescadores mexicanos.

(Fundación Casa Wabi)

swissinfoc.ch: ¿Qué lección de vida le ha dejado a Dimitri Nassisi este proceso?

D.N.: He aprendido mucho. En la Casa Wabi tejí lazos muy sólidos con otros artistas. La mayoría eran personas que tenían al menos 10 años más que yo. Fue muy interesante convivir con gente con más madurez y experiencia… ¡Pero sin que se tratara de amigos de la edad de mis padres!

Esta vivencia me enseñó a confiar más en mí y en mi intuición. Por primera vez admito que puedo confiar en mis ideas y que tengo cierto talento para tomar decisiones relacionadas con el diseño. Espero confiar más en mi capacidad para tomar decisiones.

Este es el primer proyecto que hago totalmente solo y en el que soy el jefe.

swissinfo.ch:¿En qué momento de su vida Dimitri decidió ser artista y dónde se formó como diseñador?

D. N.: Yo crecí en un pueblo muy pequeño llamado Grens, al sur de Nyon, entre Ginebra y Lausana. Y confieso que jamás tomé realmente la decisión de ser artista. Mis padres siempre me dijeron que tenía cierta vocación para el arte y la alimentaron. Ellos son muy creativos y al observar una predisposición mía hacia el arte, la dejaron fluir sin forzarla. Me dejaron expresar lo que llevaba dentro y me facilitaron herramientas para ello.

Cuando era pequeño, este proceso fue totalmente intuitivo. Conforme el tiempo iba pasando me di cuenta de que era un buen alumno en la escuela, en materias como las matemáticas, que me gustan mucho, pero que al mismo tiempo era consciente de que me gustaba crear.

No me proyectaba en un empleo relacionado con la economía o las finanzas.

swissinfo.ch: Hay muchas formas de creación, ¿por qué eligió el diseño industrial?

D.N.: Pienso que no tenía el valor para decir: “soy un artista”. Me sentía mucho más cómodo con la idea de recibir una formación académica relacionada con la arquitectura o el diseño que me permitiera crear. Encontré lo que buscaba y ahora, poco a poco, he aprendido a aceptar que los diseñadores también son artistas. Quizás sea una forma un poco más encuadrada de hacer arte, pero sigue habiendo libertad. Por todo ello, opté por estudiar diseño industrial.

swissinfo.ch: ¿Qué sigue después de México para Dimitri Nassisi?

D.N. Inicio un nuevo empleo en Suiza antes de concluir el 2019: seré asistente de diseño en un gran estudio lleno de proyectos. Espero poder aportar algo.

Y quiero seguir aprendiendo. En mi nuevo empleo aprenderé a trabajar bien y rápido. Y por supuesto, es mi intención mantenerme siempre abierto a nuevas oportunidades de aprendizaje, dentro de Suiza y, por supuesto, en otros países.

swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram