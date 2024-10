Suiza devuelve cada vez más colecciones privadas a sus países de origen

La repatriación de bienes culturales -adquiridos de forma legal o ilegal- acapara titulares mediáticos. Estas devoluciones siempre suponen retos jurídicos y éticos para los gobiernos y para los museos del mundo entero. En el caso de los particulares, crece el número de iniciativas para la restitución de objetos. Un caso suizo ilustra bien esta tendencia.

Hay eventos que no se producen todos los días: una colección de más de 60 objetos precolombinos fue entregada recientemente por Suiza a las autoridades de varios países de América Latina.

Esta devolución de bienes culturales no es un hecho aislado y tampoco es una acción novedosa. Este trámiteEnlace externo está relacionado con una colección privada que perteneció a una familia durante varias generaciones. A petición de la persona propietaria, la tradición ha sido disuelta y múltiples objetos han sido devueltos a sus países de origen.

El presente caso es “único y singular”, afirma Fabienne Baraga, jefa del departamento de transferencias internacionales de bienes culturales de la Oficina Federal de Cultura (OFC) de Suiza. Esta devolución puede considerarse, no obstante, como el ejemplo de una evolución relativamente reciente. “Durante los últimos años nos contactan cada vez más particulares que poseen objetos y que desean informarse sobre cómo devolverlos a su lugar de origen. Podemos hablar claramente de una tendencia”, añade.

A raíz de los debates sostenidos en torno al colonialismo, ha aumentado la concienciación en torno a estos temas, incluso entre los particulares. Sin embargo, la complejidad del asunto hace especialmente importantes las investigaciones en profundidad, afirma Fabienne Baraga.

La solicitud de evaluaciones, que es cada vez más frecuente, ha conducido a un incremento en las repatriaciones: en 2023, Suiza registró 11 procesos de devolución que incluyeron 95 objetos repatriados a ocho países distintos, un dato muy superior al de años previos (las cifras de la Confederación incluyen devoluciones oficiales y voluntarias). A finales del 2023, Berna había restituido un total de 6.841 bienes culturales.

Adicionalmente, existen restituciones de carácter privado que no figuran siquiera en las listas oficiales del departamento suizo dedicado a las devoluciones encabezado por Fabienne Baraga. Por ejemplo, cuando estas son organizadas por los propios museos, o también cuando algunos particulares entregan objetos por cuenta propia, por temor a mantenerlos en su propiedad o violar la ley.

La influencia del debate sobre el poscolonialismo

Pese a su excepcional envergadura, el caso suizo citado refleja una problemática clásica. La propietaria, una mujer de edad avanzada, heredó la colección, pero no quería transmitirla a sus sucesores. SWI swissinfo.ch no dispone de más información porque ella pidió el anonimato.

“Somos contactados regularmente por personas que no saben qué hacer con sus colecciones”, explica Fabienne Baraga. Por ejemplo, porque no tienen hijos o porque sus descendientes no están interesados en estos patrimonios culturales.

Existe también quien ha heredado objetos, pero no forzosamente quiere conservarlos. “No saben qué hacer con ellos, o no les parece éticamente justificable conservarlos. En general, son bienes culturales adquiridos legalmente, pero no es poco común que esto se haya producido en circunstancias que hoy serían consideradas como problemáticas”, dice.

Adicionalmente, los gobiernos del mundo entero están cada vez más comprometidos en la tarea de preservar su patrimonio cultural. Los países latinoamericanos y africanos han intensificado particularmente sus esfuerzos en este ámbito. Observamos una dinámica importante en esta dirección, precisa Fabienne Baraga.

Los Estados preparan sus estrategias de repatriación

Una parte de la colección suiza ha sido entregada ya a la embajada de México en Berna, que cedió 24 piezas al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable en México de la investigación y conservación del patrimonio cultural.

El presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, lanzó en el pasado una campaña llamada “Mi patrimonio no se vende, se ama y defiende”.

Una campaña que refleja el compromiso del actual gobierno de “recuperar los bienes culturales, impedir las subastas y el comercio ilegal de bienes culturales, así como colaborar con la comunidad internacional en la misión de proteger estos bienes”, respondió por escrito la embajada de México. Exclusivamente durante los últimos cinco años, se devolvieron a México un total de 13.500 piezas arqueológicas y objetos históricos procedentes del mundo entero.

Colombia también ha recibido objetos de la colección helvética procediendo de forma similar. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) cuenta también con una institución central a cargo del estudio y conservación de los objetos repatriados.

De acuerdo con la embajada de Colombia en Suiza, las restituciones han aumentado durante las dos últimas décadas. Y se han devuelto más piezas a partir del 2022, año en el que inició el gobierno de Gustavo Petro. Pero el marco jurídico que facilita las restituciones existe desde los años 2000 y se centra en prevenir y combatir el comercio ilegal de objetos pertenecientes a un patrimonio cultural.

En Suiza, se presume que seguirán creciendo las devoluciones privadas y voluntarias, aunque difícilmente podrán igualar la magnitud de la colección recién restituida. Pero esta acción fortaleció los lazos de cooperación entre las autoridades suizas y de los países afectados. La Oficina Federal de Cultura de Suiza afirma que este compromiso pone el acento en la intención suiza de “contribuir a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad”.

Texto editado por Benjamin von Wyl; y adaptado del francés por Andrea Ornelas / Carla Wolff

