Parag Khanna, con su pedido de democracias más directas con raíces locales más fuertes, se considera un comprometido amigo de la democracia. Y también es un gran defensor del “aburrimiento político”, algo que me suena un poco extraño y que lo invito a explicar.

“La democracia representativa, sin la posibilidad de codecisión entre una elección y otra, no es más que una forma representativa de gobernar, como la conocemos en muchos sistemas presidenciales”, dice el politólogo.

Por esa razón, Parag Khanna no solo reclama un mayor anclaje local y la digitalización de la democracia, sino también derechos populares más directos, según el modelo suizo.

Al mismo tiempo, Khanna choca con el hecho de que la ciudad-Estado de Singapur no sea bien posicionado en las clasificaciones internacionales de la democracia y la libertad. “En mi opinión, estas clasificaciones utilizan métodos obsoletos y están demasiado orientados a las democracias electorales tradicionales”, dice el politólogo.

Este punto de vista contrasta con su último libro ‘Technocracy in America’, en el cual Khanna apoya un sistema de “tecnocracia directa”. Los títulos de libros elegidos por los editores a veces pueden provocar malentendidos.

En ‘Connectography’ (Weidenfeld & Nicolson, 2016), Khanna muestra cómo la geopolítica y la globalización ya no pueden ser concebidos en las estructuras de los viejos Estados nacionales, sino que el mundo está cada vez más conectado, tanto económica como política y mentalmente.

“En los últimos quince años, he visitado más de 100 países en todas las regiones del mundo y he intentado comprender qué soluciones locales existen”, dice Khanna. Ha recopilado los resultados de esas experiencias en varios libros, en los que presenta sus planes para un futuro mejor.

Nacido en 1977 en Kanpur, una ciudad con más de un millón de habitantes en el norte de la India, Parag Khanna creció en los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Alemania. Después de obtener un doctorado en la ‘London School of Economics’, ha trabajado, entre otros, para el Foro Económico Mundial (WEF) y la Institución Brookings.

“Singapur y Suiza, modelos para el futuro” Bruno Kaufmann 16 de febrero de 2018 - 11:00 Con sus tesis y libros provocativos, el científico político indio-estadounidense Parag Khanna está presente en todos los canales. CNN, WEF de Davos o Facebook: Khanna es considerado una figura destacada entre los intelectuales. Encuentro con este viajero incansable que aprecia el “aburrimiento” democrático. Este artículo forma parte de #DearDemocracy , la plataforma para la democracia directa de swissinfo.ch. Directa, digital y local: Parag Khanna, de 40 años, está comprometido en todo el mundo en fortalecer la democracia. Según el politólogo indio-estadounidense, las metrópolis como Singapur, donde vive con su familia, representan locomotoras para promover la democracia. En la ciudad-Estado, el poder está en manos de una dinastía política, que consulta regularmente a la población. Khanna también es un gran admirador de Suiza y su democracia directa. En su opinión, la gran estabilidad que distingue tanto a Suiza como a Singapur está vinculada con su sistema político: en ambos países, el gobierno y las instituciones basan sus decisiones en la participación permanente de los ciudadanos. Las ciudades como motor de la globalización Nos encontramos en Singapur, en el Hotel Oasia, inaugurado hace un año. El vestíbulo, ubicado en el piso 12, es un atrio inundado de luz con plantas, fuentes y cascadas. “Un lugar fantástico, estoy aquí por primera vez”, dice Parag Khanna, impresionado. El hombre acaba de regresar de una estadía de estudios de cuatro meses en Alemania. “Las grandes ciudades son el motor de la globalización”, dice Khanna, al inicio de la conversación. “Los alcaldes de ciudades como Singapur están marcando el tono para muchos asuntos importantes, como la educación, el transporte y la protección del clima”. Rápida carrera Nacido en 1977 en Kanpur, una ciudad con más de un millón de habitantes en el norte de la India, Parag Khanna creció en los Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Alemania. Después de obtener un doctorado en la ‘London School of Economics’, ha trabajado, entre otros, para el Foro Económico Mundial (WEF) y la Institución Brookings. En 2008, la famosa revista ‘Esquire’ colocó al entonces treintañero en su lista de las “75 personas más influyentes del siglo XXI”. Antes de convertirse en presidente de Estados Unidos, Barack Obama incluyó al joven intelectual entre sus asesores de política exterior. Desde entonces, Khanna ha sido reconocido como uno de los principales expertos en globalización. Respuesta a cualquier pregunta En los videos, que publica regularmente en Facebook, Khanna da la impresión de saber cómo responder siempre a los problemas más candentes. Para hacerlo se basa en un amplio conocimiento científico, pero también en su pasión desenfrenada por viajar, que le permite conocer a muchas personas en todos los rincones del mundo. “En los últimos quince años, he visitado más de 100 países en todas las regiones del mundo y he intentado comprender qué soluciones locales existen”, dice Khanna. Ha recopilado los resultados de esas experiencias en varios libros, en los que presenta sus planes para un futuro mejor. En ‘Connectography’ (Weidenfeld & Nicolson, 2016), Khanna muestra cómo la geopolítica y la globalización ya no pueden ser concebidos en las estructuras de los viejos Estados nacionales, sino que el mundo está cada vez más conectado, tanto económica como política y mentalmente. Khanna apoya el fortalecimiento de la democracia a nivel local en todo el mundo. Y transmite ese mensaje a donde quiera que pone el pie. Por una “tecnocracia directa” Este punto de vista contrasta con su último libro ‘Technocracy in America’, en el cual Khanna apoya un sistema de “tecnocracia directa”. Los títulos de libros elegidos por los editores a veces pueden provocar malentendidos. “No estoy a favor de abolir la democracia, sino de fortalecerla”, señala el politólogo. Como modelos para los futuros sistemas de gobierno, Khanna cita a Singapur y Suiza. “Ambos países se diferencia mucho de los sistemas de gobierno representativo como los de Gran Bretaña y Estados Unidos”. Aparente contradicción Al mismo tiempo, Khanna choca con el hecho de que la ciudad-Estado de Singapur no sea bien posicionado en las clasificaciones internacionales de la democracia y la libertad. “En mi opinión, estas clasificaciones utilizan métodos obsoletos y están demasiado orientados a las democracias electorales tradicionales”, dice el politólogo. A su parecer, el Estado monopartidista de Singapur tiene éxito y estabilidad solamente porque los líderes políticos coordinan de manera consistente y cotidiana sus acciones con las preferencias de los ciudadanos - y al hacerlo utilizan las formas más modernas de la comunicación digital. Fin de una dinastía Fundada en 1965, en un período de agitación política y económica en el sudeste asiático, la ciudad-Estado independiente ha logrado en los últimos cincuenta años desarrollar un modelo de sociedad muy exitoso con un fuerte alcance global. Según Khanna, todavía es difícil decir si ese modelo es sostenible a la larga. En los próximos años, la dinastía del fundador del Estado, Lee Kuan Yew (1923-2015), será reemplazada finalmente. Su hijo, Lee Hsien Loong, encabezará el país como jefe de gobierno hasta las próximas elecciones en 2020. Además, en el caso de Singapur, solo se puede hablar en parte de una ‘cogestión’ del pueblo. La participación civil existe, pero hasta ahora solo tiene un carácter consultivo y, por lo tanto, está subordinada a la buena voluntad de la familia en el poder. Democracia directa en el verdadero sentido Por esa razón, Parag Khanna no solo reclama un mayor anclaje local y la digitalización de la democracia, sino también derechos populares más directos, según el modelo suizo. “La democracia representativa, sin la posibilidad de codecisión entre una elección y otra, no es más que una forma representativa de gobernar, como la conocemos en muchos sistemas presidenciales”, dice el politólogo. Sin embargo, Khanna también ve claras similitudes entre Singapur y Suiza. “Debido a su modelo de concordancia, que integra a todas las principales fuerzas políticas, Suiza es mucho más tecnocrática de lo que le gustaría admitir”, dice Khanna. Un punto de vista interesante desde el exterior, que puede causar controversia en Suiza. Aburrimiento como continuidad política Parag Khanna, con su pedido de democracias más directas con raíces locales más fuertes, se considera un comprometido amigo de la democracia. Y también es un gran defensor del “aburrimiento político”, algo que me suena un poco extraño y que lo invito a explicar. “En última instancia, el drama y la tragedia en las democracias, como la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, provocan solamente emociones en la gente. Es mucho mejor si, como en Singapur y Suiza, las mismas fuerzas políticas están involucradas desde hace mucho tiempo en la responsabilidad y, al mismo tiempo, mantienen cotidianamente un intercambio con los ciudadanos”. Gira mundial de la democracia swissinfo.ch publica una serie de artículos producidos por el periodista suizo-sueco Bruno Kaufmann durante su encuesta mundial sobre la democracia directa, que comenzó el otoño pasado. La gira está financiada, sobre todo, por la Schweizer Demokratie Stiftung (Fundación Democracia Suiza), en la que Kaufmann es responsable de la cooperación internacional. Entre los socios de la Fundación figuran Democracy International, Navigator to Direct Democracy y el Europäische Institut für Initiative und Referendum (IRI).