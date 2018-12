A diecisiete meses de la votación que había dado el triunfo a los partidarios de unirse al cantón del Jura (separándose de Berna), la situación para los habitantes de Moutier vuelva al punto de partida con la invalidación del escrutinio. (Keystone)

Casi un año y medio después de la votación de Moutier sobre su unión al cantón del Jura, el escrutinio fue invalidado. Bien fundamentada o no, la decisión tardó demasiado en llegar, estima Dick Marty, quien trabajó durante años en la resolución del más importante conflicto político y territorial helvético de la posguerra.

A Dick Marty, otrora procurador y parlamentario del Tesino, le era caro el restablecimiento del diálogo en una región dividida. Si bien adquirió notoriedad internacional gracias a sus investigaciones sobre las prisiones secretas de la CIA o denunciando el tráfico de órganos en Kosovo, también presidió la Asamblea Interjurásica (AIJ), una institución para la reconciliación entre los cantones de Berna y el Jura, de 2010 a 2017.

El día después de la votación del 18 de junio de 2017, cuando los ciudadanos de Moutier decidieron con el 51,7% de los votos unirse al cantón del Jura, calificó el escrutinio de “un buen ejemplo de democracia”. Diecisiete meses más tarde, decepcionado, teme que su invalidación reabra las heridas del tema del Jura.

swissinfo.ch: ¿Cómo recibe la decisión de cancelar el voto de Moutier?

Dick Marty: Mi primera impresión es de una cierta incomprensión. ¿Por qué haber esperado 17 meses para tomar una decisión? Según la prefecta, la información difundida por la municipalidad antes de la votación ya era en sí una razón suficiente para cancelar el escrutinio. Si hubiera sido tan evidente, se habría tenido que decidir rápidamente. No me corresponde comentar acerca de lo bien fundado de la invalidación, pero este largo período de espera ha sido nefasto para el clima de la ciudad. Una justicia tardía nunca es una buena justicia.

Como antiguo procurador, conozco los problemas que pueden surgir y sé que no todo se mueve con rapidez. Pero cuando se siente que un caso es explosivo, se tiene que hacer todo lo posible para tomar una decisión rápida. Todo el mundo sabe que no hay nada peor que dejar a los dos campos en la incertidumbre, eso no puede sino degenerar.

swissinfo.ch: El voto de Moutier tendría que poner un término definitivo al tema del Jura. ¿La invalidación del escrutinio relanza ahora el conflicto?

D.M.: Me temo que vuelva una nueva ronda. La AIJ había logrado crear un clima de serenidad y de diálogo ejemplar entre los campos de Berna y Jura. Ahora temo que se reaviven nuevas y profundas tensiones. Es una pena, y realmente lo lamento.

La mejor solución sería volver a votar inmediatamente, a principios del año que viene, por ejemplo, para calmar a todo el mundo. Lamentablemente, eso no es posible, ya que habrá apelaciones ante el Tribunal Federal. Eventualmente será necesario volver a votar, y luego se volverán a presentar apelaciones.

swissinfo.ch: ¿Debemos temer desbordamientos, como los que se produjeron en los años setenta?

D.M.: Espero que no. Quiero creer que el clima de diálogo creado por la AIJ no ha desaparecido completamente y que todavía queda algo que permita a las dos partes vivir juntas. En ambos lados conocí a personas admirables. En mi opinión, todo el mundo tiene buenas razones. Sin embargo, había llegado el momento de decidir, y la decisión no me sorprendió personalmente.

swissinfo.ch: ¿Cómo se llegó a esto, cuando esta votación debía ser la más vigilada en la historia de la democracia suiza?

D.M.: No tengo idea, pero es algo que hace pensar. Uno puede preguntarse si cada votación un poco tensa podría ser cuestionada y cuestionable. Además de las medidas excepcionales de vigilancia, la votación del 18 de junio en Moutier no me pareció incongruente. El 24 de noviembre de 2013, una votación sobre la eventual creación de un nuevo cantón formado por el cantón del Jura y la región del Jura bernés había tenido lugar. El Jura había dicho masivamente sí, y el Jura bernés masivamente no, con la excepción de Moutier, que había votado a favor de un nuevo cantón con un 55%. A ello se agrega que, desde hace más de 20 años, la ciudad está compuesta por una mayoría separatista.

“Me parece que esta Suiza ejemplar, transparente y admirable empieza a fisurarse”. Dick Marty Fin de la cita

swissinfo.ch: ¿Podemos considerar esto un fracaso para la Confederación y para la ministra de Justicia y Policía, Simonetta Sommaruga, que no lograron un buen desarrollo de la votación?

D.M.: No, no estaría justificado. La Confederación podría haberse abstenido de toda intervención, ya que se trata de una cuestión intracantonal y eventualmente, intercantonal. Los conflictos entre los cantones no son resueltos por el Gobierno, sino eventualmente por el Tribunal Federal. La intervención también habría sido delicada para la Confederación, y solamente lo hizo en la medida en que Berna y el Jura así lo desearon. El AIJ, encabezado por un presidente externo, fue también el fruto de un acuerdo entre los dos cantones.

swissinfo.ch: ¿El escrutinio que usted describió como “un buen ejemplo de democracia” es, en última instancia, un mal ejemplo?

D.M.: Últimamente, me dejan perplejo las noticias de Suiza. Se descubren regularmente cosas que no funcionan: concejales que son invitados al extranjero por mecenas, funcionarios electos que piden el reembolso de gastos que parecen robos. Me parece que esta Suiza ejemplar, transparente y admirable está empezando a fisurarse. Estamos corriendo muchos riesgos.







