Info en las redes, fuente para procesos de asilo 03 de junio de 2018 - 16:22 La Secretaría de Estado de Migración (SEM) analiza la manera de utilizar la información de Facebook y otras redes sociales para incorporarla en la toma de decisiones sobre el otorgamiento del asilo, indica el ‘NZZ am Sonntag’. “A partir de la información que los solicitantes de asilo publican en las redes sociales, es posible sacar conclusiones que pueden ser importantes para el procedimiento de asilo, como las referencias a las relaciones familiares”, señaló al periódico el portavoz del SEM, Martin Reichlin. “La Secretaría de Estado para la Migración ha establecido un grupo de trabajo interno para aclarar si, cómo y bajo qué condiciones se puede y se debe recopilar y utilizar la información públicamente accesible de las redes sociales en el procesamiento de las solicitudes de asilo”. Lo anterior como seguimiento al caso de un nigeriano que solicitó asilo en Suiza en diciembre de 2016, alegando que era perseguido en su país de origen. Sin embargo, proporcionó información contradictoria sobre su identidad, por lo que las autoridades de migración investigaron más a fondo. Gracias a las fotografías que su esposa publicó en Facebook, descubrieron que había venido a Suiza no desde Nigeria sino desde España, donde había vivido con una identidad diferente y tenía una tienda. Por lo tanto, se decidió enviarlo de regreso a España. El abogado del solicitante de asilo se opuso a la recopilación de pruebas en las redes sociales y presentó una apelación. Pero el Tribunal Administrativo Federal lo rechazó en diciembre de 2017, señalando que no había falta en el hecho de que la SEM basara sus consideraciones en los resultados de las búsquedas en Facebook. El SEM aclara en qué medida la información de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes sociales puede ser utilizada para identificar a los solicitantes de asilo, precisa el ‘NZZ am Sonntag’.