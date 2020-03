A los grupos empresariales se han acercado nueve hospitales cantonales y cuatro asociaciones de farmacias de las regiones suizas de habla francesa e italiana que requieren el material, pero no habían logrado ubicar a los productores adecuados en China.

Empresarios suizos importan productos médicos de China 31 de marzo de 2020 - 11:53 Casi 100 toneladas de equipos médicos, importados de China, por grupos empresariales, llegarán a Suiza la próxima semana y se prevén otros embarques. La Cámara de Comercio Suiza-China y la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ginebra (CGIG), al frente de la iniciativa, confirmaron el lunes la información publicada al respecto por el diario Le Temps. A los grupos empresariales se han acercado nueve hospitales cantonales y cuatro asociaciones de farmacias de las regiones suizas de habla francesa e italiana que requieren el material, pero no habían logrado ubicar a los productores adecuados en China. Luego de establecer contacto con el embajador de ese país asiático en Suiza, se encontró un proveedor de guantes, chalecos, gafas, termómetros y máscaras. Un primer envío de unas 92 toneladas ha sido preparado para su transporte a un almacén cerca del aeropuerto de Shanghái. Si las autorizaciones de exportación y los procedimientos aduaneros van según lo planeado, dijo Vincent Subilia de la CGIG el lunes, la carga llegará a Ginebra la próxima semana. Se espera que sigan otros tres vuelos similares. El pedido total, sin tarifas de transporte, tiene un costo de 10 millones de francos. Autoridades cantonales y federales dieron el visto bueno a la iniciativa, la cual es complementaria del “notable” trabajo del Gobierno en la lucha contra el virus, subrayó Subilia a Le Temps.