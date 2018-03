Con base en la tendencia del año pasado, la Oficina Federal de Estadísticas predice que la unión de cada tres parejas casadas en 2017 terminará en divorcio. No hubo predicciones sobre cuántas asociaciones registradas podrían disolverse.

Aumenta registro de parejas del mismo sexo 27 de febrero de 2018 - 16:27 Mientras que menos personas se casaron el año pasado en Suiza, aumentó el número de parejas del mismo sexo que registraron oficialmente su unión, de acuerdo con las más recientes cifras de la Oficina Federal de Estadísticas. Casi 800 parejas decidieron optaron por la asociación registrada, lo que representa un aumento del 6,7% en comparación con el año anterior. + Obtenga más información sobre las uniones civiles entre personas del mismo sexo en Suiza Por el contrario, el número de matrimonios en 2017: 14 900, significó un retroceso de 4,5%, en comparación con el año previo. El número de divorcios, 14 900, representó también una disminución de 12.8%. La duración promedio de un matrimonio fue de 15 años. Con base en la tendencia del año pasado, la Oficina Federal de Estadísticas predice que la unión de cada tres parejas casadas en 2017 terminará en divorcio. No hubo predicciones sobre cuántas asociaciones registradas podrían disolverse. Las estadísticas precisan que el año pasado se celebraron más asociaciones registradas entre parejas de hombres del mismo sexo que entre mujeres. Sin embargo, hubo un fuerte aumento en el número de mujeres que eligieron ese tipo de unión (+ 32%), mientras que entre los hombres hubo un descenso de 5%. Por otra parte, y siempre según la misma fuente, en 2017 se registró un decremento del 3,3% en el número de nacimientos. La tasa de fertilidad (nacimiento por mujer) fue de 1,48.