Niños inmigrantes, de inmediato al aula 25 de junio de 2018 - 10:13 La escuela es clave para la integración y los niños migrantes que son inscritos desde su llegada y completan su enseñanza tienen más oportunidades de éxito, advirtió la presidenta de la Conferencia Suiza de Ministros Cantonales de Educación, Silvia Steiner, en entrevista con el ‘Sonntagszeitung’. Subrayó que la adaptación al sistema escolar resulta más fácil para los niños que para los adolescentes, por lo que complicar la reunificación familiar de los migrantes es un error desde el punto de vista académico. “Desde la perspectiva de la política educativa, deberían estar en la escuela desde la niñez”, dijo y advirtió que se sobreestima el trabajo adicional en las escuelas que acogen a niños migrantes. En su opinión, asistir a la escuela con niños migrantes es una bendición, pero las escuelas en esa situación deben ser apoyadas con más recursos.