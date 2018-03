La Academia Suiza de Ciencias Médicas se pronuncia en favor de que los médicos puedan ayudar a personas que sufren “dolores insoportables” a poner término a su vida, aun cuando su enfermedad no sea terminal, de acuerdo con el periódico dominical ‘Le Matin Dimanche.

Proponen ampliar el “derecho a morir” 26 de febrero de 2018 - 11:18 La Academia Suiza de Ciencias Médicas se pronuncia en favor de que los médicos puedan ayudar a personas que sufren “dolores insoportables” a poner término a su vida, aun cuando su enfermedad no sea terminal, de acuerdo con el periódico dominical ‘Le Matin Dimanche. Según el mismo medio, la Federación de Médico Suizos (FMH) rechaza esa medida. + Obtenga más información sobre el derecho a morir en Suiza “Eso alejaría a los médicos del objetivo original de ayudar a las personas que sufren una enfermedad incurable y terminal”, señaló la FMS al dominical en idioma francés. En los últimos años, el número de suizos que buscan el acompañamiento de organizaciones privadas, como Exit o Dignitas, para el suicidio asistido ha crecido de manera constante. La mayoría de los suizos están en favor de poder elegir cuándo y cómo terminar sus vidas e incluso apoyan la eutanasia activa directa, una práctica actualmente prohibida en el país.