Este contenido fue publicado el 21 de septiembre de 2018 9:13 21 de septiembre de 2018 - 09:13

En 2017, 107 casos de matrimonios forzados de menores fueron detectados en Suiza.

(Allison Joyce / Getty Images)

Los matrimonios que involucran a menores deben ser anulados, de acuerdo con la ley suiza. Sin embargo, en nombre del “interés superior del niño”, se admiten excepciones. Una disposición que debe eliminarse para luchar más eficazmente contra los matrimonios forzados, de acuerdo con la abogada Anu Sivaganesan.

Si un menor de 16 años llega a Suiza casado, el matrimonio puede ser reconocido tras sopesar los intereses que le representa. El Artículo 105 (6) del Código Civil establece que el matrimonio de un menor debe ser anulado, “a menos que el interés del menor obligue a mantenerlo”.

La jurista Anu Sivaganesan dirige el centro suizo de competencia para la lucha contra los matrimonios forzados.

(© Christian Schnur)

Una mociónEnlace externo de la diputada de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) Natalie Rickli pide eliminar la posibilidad de hacer excepciones. Una reivindicación respaldada por el servicio nacional contra los matrimonios forzadosEnlace externo. Desde hacer varios años, su presidenta, Anu Sivaganesan, denuncia una laguna en la ley.

swissinfo.ch: ¿Por qué debería enmendarse la legislación sobre el matrimonio de menores?

Anu Sivaganesan: Cuando sopesamos los intereses, provistos por el artículo de la ley, a menudo se invocan consideraciones culturales. También se puede tener en cuenta un posible embarazo de la menor de edad. De esta forma, la situación jurídica se interpreta en detrimento de los menores afectados, justificando el mantenimiento de la unión por razones tradicionalistas y conservadoras.

En Suiza, una joven de 16 años que queda embarazada no tiene autorización para casarse. Contrariamente, si el matrimonio se celebró en el extranjero, la ley considera que puede ser de su interés no anularlo. Esto es contradictorio Los matrimonios de menores no deberían permitirse ni en Suiza ni en el extranjero. El bienestar y la protección del niño deben tener más importancia que el llamado respeto por la tradición.

swissinfo.ch: ¿Estas situaciones realmente constituyen un problema en tierras suizas o son marginales?

A.S.: No solo los matrimonios de menores son un problema actual, sino que han empeorado en los últimos años. A veces tienen lugar en el extranjero, otras veces en suelo suizo a través de ceremonias religiosas. En 2017, 161 menores llegaron ya casados a Suiza, según la Secretaría de Estado de MigracionesEnlace externo.

Ya en 2012, un estudioEnlace externo de la Confederación sobre los matrimonios forzados en Suiza mostró que el 27% de los casos concernía a menores, incluidos de menos de 16 años y que, por tanto, aún no han alcanzado la mayoría sexual (edad de protección). Nos sorprende que a pesar de ese estudio, el concepto de ponderación de intereses se haya mantenido en la ley.

Desde 2016, nuestro servicio de consultoría es cada vez más solicitado. En 2016, 112 de 311 casos de matrimonios forzados involucraron a menores. En 2017, 107 de 316. Y los niños menores de 16 años se ven cada vez más afectados.

swissinfo.ch: En la práctica, ¿hay matrimonios menores en Suiza que no son anulados?

A.S.: Desafortunadamente, muchos matrimonios de niños que han sido celebrados en el extranjero no son anulados y ni siquiera presentados a los tribunales. Muchas personas que trabajan en el campo del asilo o en la oficina de registro civil pueden testificar que la ponderación de los intereses no se ha materializado en la práctica. Cuando informan adecuadamente un caso a los tribunales, el procesamiento a veces lleva tanto tiempo que las personas involucradas alcanzan la edad de 18 años. Como resultado, los casos ni siquiera son reportados. Suiza tiene en cuenta la edad de los cónyuges en el momento en que se examina el reconocimiento del matrimonio y no el que tenían durante su celebración. De esa forma, los matrimonios de menores son legitimados a posteriori.

swissinfo.ch: ¿Cómo podemos luchar contra este fenómeno de manera más efectiva?

A.S.: Muchas cosas aún podrían mejorarse. El compromiso de los menores de edad, por ejemplo, todavía está permitido en Suiza. No tienen peso legal, pero pueden obligar a los menores a comprometerse en una relación y a casarse más tarde, de acuerdo con las normas de un contexto conservador y tradicionalista. La Carta Africana de los Derechos y el Bienestar del NiñoEnlace externo de 1990 (que desempeña un papel pionero en los derechos del niño) define las promesas matrimoniales de niñas o niños como una práctica social y cultural perjudicial. Es una práctica que debería ser prohibida en Suiza también.

Cada día, 41 000 menores son forzadas a contraer matrimonio. La mayoría de los países han fijado la edad de 18 años para poder contraer matrimonio. Sin embargo, según un informe publicado por UnicefEnlace externo en 2014, 15 millones de jovencitas son obligadas a casarse cada año. Eso representa alrededor de 41 000 menores por día. Este fenómeno ocurre particularmente en países de Asia del Sur, África Subsahariana y América Latina. En Nigeria, el 77% de las mujeres de 20 a 49 años se casaron antes de cumplir los 18. En Bangladesh, alrededor del 40% de las niñas están casadas antes de cumplir los 15, según un informe de las Naciones Unidas de 2017. UNICEF enumera tres razones principales por las que los padres deciden casar a sus hijas: - Su presencia en casa es una carga económica. - El matrimonio se considera una forma de protección contra los riesgos de abuso sexual. - Desean evitar el riesgo de un embarazo no deseado que comprometería un futuro matrimonio.

Fin del recuadro



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook