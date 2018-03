Eizenstat lamenta malentendidos

El informe Eizenstat, publicado en 1997, acusó a Suiza de haber aceptado cuentas de banqueros alemanes durante la guerra europea y de ser el refugio del oro robado por los nazis. Este documento contribuyó al deterioro de las relaciones entre los Estados Unidos y Suiza, un episodio que aún tiene huellas en la imagen helvética. "El comportamiento suizo durante la Segunda Guerra Mundial no fue intachable pero los aspectos positivos de la Confederación durante el conflicto fueron muy poco reconocidos" indica Eizenstat en esta entrevista a la revista "Cash". "Suiza permitió incluso el acceso de más refugiados que los Estados Unidos" advierte el político. "Que Suiza pensara que sólo la culpamos a ella es un malentendido que lamento" advierte Eizenstat. Existía en ambas partes "exageración diplomática" dice Eizenstat. "Yo traté de hacer lo mejor para permanecer en un punto moderado". Eizenstat añadió que su país jamás dijo que Suiza fuera la única culpable y dijo comprender las fuertes reacciones surgidas en la Confederación Helvética: "De repente Suiza y la Alemania Nazi se encontraban ambas metidas en un mismo saco. Nada más lejos de la realidad". Palabras de elogio dirigió Eizenstat al embajador suizo en Washington, Alfred Defago, calificando su labor como admirable a favor de los intereses helvéticos. Eizenstat, de 59 años, bajo la presidencia de George W. Bush, ocupa aún el puesto de mediador en asuntos del Holocausto. swissinfo

En opinión del ex subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Stuart Eizenstat, Suiza salió mal librada tras el debate sobre los haberes judíos en tiempo del Holocausto. En una entrevista a la revista suiza "Cash" Eizenstat dice lamentar los malentendidos relacionados con su informe.

El ex subsecretario de Estado norteamericano, Stuart Eizenstat.

