El desempleo también afecta a las Iglesias 05 de marzo de 2004 - 12:24 Debido a la crisis económica que atraviesa Suiza, las parroquias, feligresías, iglesias y congregaciones se verán en la obligación de licenciar pastores, curas y otros empleados. Consecuencia directa de la merma del impuesto eclesiástico que los feligreses pagan cada vez menos y a regañadientes. El cantón de Berna, uno de los que cuenta con el mayor número de parroquias: 257 entre iglesias protestantes, católicas romanas y cristianas, anunció un recorte de 5 millones de francos por año en el presupuesto destinado a las iglesias. Resultado inmediato, 25 pastores de las iglesias reformadas (protestantes) quedarán sin empleo a finales de año. La medida afectará también a curas de las iglesias católicas romanas y cristianas. Es decir, a las tres iglesias oficiales en Suiza. Tanto Berna y los demás cantones de la Confederación están empeñados en reducir el déficit fiscal, y los responsables de las finanzas están atareados buscando en qué rubro de los presupuestos pueden recortar. Todos los sectores, hasta los más claves, como salud y educación, han sido afectados, pero nunca hasta ahora le había tocado a las iglesias, que se financian con el impuesto eclesiástico pagado por los feligreses. Además, en el caso del cantón de Friburgo, los curas de las iglesias católicas son los peor pagados en Suiza. Una paradoja ante la falta de vocación El anuncio efectuado por las autoridades económicas de la capital federal no deja de ser una paradoja en la medida en qu las Iglesias acusan, en el plano nacional, una falta de eclesiásticos. A tal punto que, durante la pasada Navidad, algunas Iglesias debieron anular los servicios religiosos y muchos curas aplicar horarios inhabituales para poder atender al máximo número posible de parroquias. En la Suiza de expresión alemana, por ejemplo, una de entre cada dos parroquias no tiene su propio cura y debe atribuir tareas a los laicos. Es difícil la situación de las iglesias oficiales en Suiza debido a la crisis vocacional. La Conferencia Episcopal Suiza (CES) reconoce que las Iglesias tienen problemas para reclutar personal. Agnell Rickenmann, secretario de la CES explica que la falta de personal en las dos principales confesiones cristianas helvéticas es un síntoma de la difícil situación que atraviesan las iglesias tradicionales. Son cada vez menos los feligreses contribuyentes Los cantones alegan que deben dismiuir el dinero a las iglesias porque reciben menos impuestos de los contribuyentes que declaran pertenencia a alguna confesión oficial. En Basilea casi la mitad de la población ya no está inscrita en la iglesia. En Ginebra, la ciudad protestante por excelencia, la situación es análoga. En Suiza sólo los cantones de Ginebra y Neuchâtel no tienen impuesto obligatorio o financiamiento por el Estado para las instituciones religiosas reconocidas, explica a swissinfo, Miguel Blanco, prelado responsable en lengua española para el Cantón de Friburgo. En Friburgo, en cambio, “hay un impuesto obligatorio que es percibido por la parroquia, enviado después al fondo central para equilibrar los salarios en todo el cantón”, agrega. En el Cantón de Vaud el Estado financia los salarios y en el Cantón de Valais una parte la cubre el Estado y otra la comuna”, explica Michel Monney, presidente del Consejo Ejecutivo del Consejo Eclesiástico Católico. La creciente estrechez económica en las iglesias en Suiza está incitando a que éstas consideren más el recurso del 'marketing' para recuperar feligreses y sanear sus finanzas. Voto de pobreza Lo cierto es que ante las medidas de restricción del gasto público, curas y pastores comenzarán a apretarse el cinturón. Las parroquias afectadas deberán buscar más apoyo en las comunidades a las que asisten espiritualmente. Es decir recurrir a la ‘comunión pastoral’. Forzados por las medidas implacables que impone la ley del mercado, los eclesiásticos helvéticos deberán hacer suyo el ‘voto de pobreza’ que juraron en el momento de vestir los hábitos. swissinfo, Alberto Dufey