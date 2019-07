L'e-voting non diventa un canale di voto ordinario in Svizzera

(it)

E-Voting auf Eis: Was bleibt von den Bemühungen?

El e-voting no será una opción de voto más en Suiza

(it)

Toujours plus de Suisses choisissent d’émigrer

La responsable de campaña de la sección internacional de la UDC, Miriam Gurtner, dice que tanto los expatriados esperan lo mismo que los electores en Suiza: “Ven reflejado, por ejemplo, en Gran Bretaña los mismos problemas que nosotros tenemos con la Unión Europea. Y luego está el déficit democrático”, subraya. “Para ellos, no es una contradicción secundar la política de la UDC y vivir en el extranjero”.

Come funzionano le elezioni parlamentari in Svizzera

(it)

How parliamentary elections work in Switzerland

Schweizer Parlamentswahlen – so funktioniert's

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los partidos intentan seducir a los suizos del exterior RTS 29 de julio de 2019 - 09:00 A menos de tres meses de las elecciones legislativas en Suiza, el Partido Socialista (PS) y la Unión Democrática de Centro (UDC) han presentado listas compuestas por suizos residentes en el extranjero. De hecho, todos los grandes partidos quieren seducir a este electorado. Podrían ser más de 180 000 los suizos expatriados que votarán en las elecciones federales del próximo 20 de octubre – de las que tal vez salga elegido uno de sus representantes. El socialista Tim Guldimann se convirtió en 2005 en el primer diputado en el Parlamento suizo con residencia en el extranjero. Tres años después dejaba su escaño y explicaba en un comunicado: “Es difícil vivir en un lugar [Alemania] y hacer política en otro [Suiza]”. Para las elecciones de octubre, el Partido Socialista (PS, izquierda) llevará nuevamente a una treintena de suizos del exterior en sus listas. En las de la Unión Democrática de Centro (UDC, derecha conservadora) figurarán unos quince, incluso si el partido defiende la soberanía nacional por encima de todo. Expatriados y "compatibles con la UDC" La responsable de campaña de la sección internacional de la UDC, Miriam Gurtner, dice que tanto los expatriados esperan lo mismo que los electores en Suiza: “Ven reflejado, por ejemplo, en Gran Bretaña los mismos problemas que nosotros tenemos con la Unión Europea. Y luego está el déficit democrático”, subraya. “Para ellos, no es una contradicción secundar la política de la UDC y vivir en el extranjero”. Concretamente, son las secciones cantonales de los partidos las que pueden presentar las listas compuestas de suizos residentes en el exterior. Por ejemplo, hay una lista de la sección internacional del PDC (Partido Demócrata Cristiano, centro) en el Tesino y una de los Verdes Transfronterizos en Ginebra. No hay candidatos, pero sí una carta en el PLR El Partido Liberal Radical (PLR, derecha liberal) internacional apuesta únicamente por candidatos que residen en Suiza, pero a partir de una carta bien definida. “Todo candidato y toda candidata del PLR, en todas las listas y todos los cantones, tiene ahora la posibilidad de apoyar este manifiesto”, explica su presidente Paul Kalböner. “De esta manera señalamos a los suizos en el exterior cuáles son los políticos que están realmente dispuestos a defender sus intereses”. Expectativas en materia de voto electrónico Los suizos en el extranjero ya votaron hace cuatro años a favor de un Parlamento un poco menos a la derecha del que finalmente salió de las urnas. Más allá de sus desavenencias, todos los partidos piden avances en el tema del voto electrónico.