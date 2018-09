La clasificación U21 se diferencia de otros listados, como el Times Higher Education (THE) y el de Shanghái, porque evalúa los sistemas nacionales de educación superior en su conjunto.

EEUU y Suiza, a la cabeza en Universitas 21 11 de mayo de 2018 - 07:19 Sin novedades: Estados Unidos ocupa el primer lugar y Suiza, el segundo en la lista mundial 2018 de Universitas 21 (U21), tal y como ha sido el caso desde 2015. La clasificación de 50 países elaborada por el grupo de universidades de investigación Universitas 21 se publicó este 11 de mayo. Suiza se mantiene desde 2015 en el segundo puesto. Los países vecinos Alemania, Francia e Italia ocuparon los puestos 15º, 16º y 28º respectivamente. Austria quedó 11º. Universitas 21 se publica anualmente desde el 2012. El informe de 2018 clasifica a 50 países en cuatro áreas (recursos, entorno, conectividad y rendimiento) y a nivel general. Los cinco países principales son Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Suecia y Dinamarca. El único cambio frente a 2017 es la inversión de las posiciones de los últimos dos países antes mencionados. Una fortaleza particular del sector de la educación superior helvética es su conectividad con empresas e investigadores internacionales. En términos per cápita, Suiza ocupa el primer lugar en cuanto a la finalización de estudios de doctorado. Más de la mitad de los egresados en ese nivel son de origen extranjero, indicó a swissinfo.ch Ross Williams, jefe de proyecto del Ranking Nacional Universitas 21 y profesor de la Universidad de Melbourne. La clasificación U21 se diferencia de otros listados, como el Times Higher Education (THE) y el de Shanghái, porque evalúa los sistemas nacionales de educación superior en su conjunto. La alta clasificación de Suiza en U21 se debe, sobre todo a sus recursos en conectividad. Las universidades suizas son conocidas por su perspectiva internacional, su innovación y su elevado porcentaje de estudiantes extranjeros, especialmente en el nivel de postgrado. Sobre los resultados, el principal autor del informe, el profesor Ross Williams del Melbourne Institute, reconoce la importancia de la colaboración y la interconectividad en el estudio: "Los sistemas nacionales de más éxito muestran una destacada conectividad entre las instituciones de formación superior, gobierno y el sector privado".