Fútbol, sombras, luz y zonas grises

El Museo de Etnografía de Ginebra (MEG, anexo de Conches), inaugura este miércoles la exposición 'Hors jeu' (Fuera de juego). En una museografía lúdica, una mirada múltiple que abraza la belleza del juego y sus lados menos relucientes.

Se llega a una sala en la oscuridad casi total con una colección de personajes que evocan a la vez el fútbol y la sociedad; desde el 'Papa Blatter' al pendenciero lambda pasando por el jugador-gladiador.

Son figurillas elaboradas en Abidjan, en esa África que alimenta el fútbol internacional, mientras que muchos niños se extravían en él. Aquellos para los que el sueño de hacer carrera en un club europeo nunca llegará a convertirse en realidad.



'Hors jeu' evoca además la belleza del gesto futbolístico, pero también las lentejuelas de las estrellas del balón y de sus novias tipo 'Barbie'. Omnipresente, también está ahí el dinero, el de los jugadores, el de los patrocinadores y financieros. Pero también el del público, ya que en la exposición se yuxtapone la reconstrucción de un palco VIP tipo champán con la de una tribuna de la plebe, más bien relacionada con la cerveza y el calicó.



El extremismo de los hinchas también se aborda, así como las venas líricas de aquellos (los Josef Blatter y los Adolf Ogi) que ven —o pretenden ver— en el deporte en general y en el fútbol en particular, un instrumento para salvar al planeta.



Tras algunas evasiones —aficionados, nacionalismo, supersticiones, hablaremos más adelante—, se subraya en la última sala la convivencia que debería acompañar... un partido —con la posibilidad de tomar un café mirando a las pantallas que rasguñan la actualidad gracias al dossier Eurocopa 08 de swissinfo—. Efectivamente, si la ambición del MEG es observar el fenómeno del fútbol en su multiplicidad, también la es de swissinfo. Esta es la razón por la cual nos hemos ofrecido como socio para esta exposición.



Apoyado por el investigador Raffaele Poli, Christian Delécraz, responsable del MEG Conches, estableció esta muestra. Entrevista.

swissinfo: ¿Cómo describiría usted el enfoque de esta exposición?

Christian Delécraz: También es nuestro rol evocar temas de actualidad. Ahora bien, en muchos museos, lo que suele haber en esta materia son exposiciones con viejas camisetas y fotos que recuerdan la gloria del fútbol u obras artísticas que versan sobre el tema del fútbol.



Nosotros dijimos que queríamos hablar de integración, identidad, de nosotros, de los otros, del fenómeno de los 'ultras'... Es decir, temas sociales bastante profundos y pesados. En última instancia, el fútbol es casi un pretexto para hablar de la complejidad del mundo en el que vivimos.

swissinfo: Tras realizar esta labor, ¿cómo explica usted el hecho de que sólo el fútbol haya conseguido el estatus de deporte rey o casi de deporte planetario?

C. D.: Hemos vacilado cuando hicimos un espacio "¿Y después?". Se trata de un espacio que permite preguntarse qué pasaría si el fútbol desapareciera, como lo había imaginado Bilal en uno de sus libros. Recordamos que este deporte data del año 1863. Nació en los colegios privados ingleses, y, por cierto, es por eso que un equipo tiene 11 jugadores: ¡había 10 personas en cada habitación, más un jefe de cuarto!



Pero el balompié ha llegado enseguida a los colegios públicos, convirtiéndose en el deporte popular por antonomasia. ¡Se puede jugar en cualquier sitio, se puede chutar con una simple lata de conservas! Y las reglas son bastante sencillas...



¡Con la única excepción quizás del fuera de juego! Quisiera aprovechar la ocasión para recordar por qué le hemos puesto este nombre a la exposición; no hubiera sido lo mismo ponerle de nombre penalty, por ejemplo. El fuera de juego no es una falta, es una posición que puede convertirse en falta, pero no es una falta de por sí.



En resumen. Todo el mundo puede jugar al fútbol. Y luego, con el tiempo y cada vez más, ha pasado al mundo del marketing, la publicidad y el negocio... ¡incluso de la Bolsa! Los sueldos de los jugadores, la presencia ingente en los medios de comunicación, todo ello suscita ahora vocaciones y codicias en todo el planeta.

swissinfo: Y esto crea ciertos problemas...

C. D.: Los más desfavorecidos, los excluidos, sueñan con venir a Europa y tener éxito, como el marfilense Didier Drogba por ejemplo, que hoy es una estrella del club inglés Chelsea. Pero por cada uno que lo consigue, ¿cuántos hay que fracasan en el intento? Raffaele Poli acaba de hacer un doctorado sobre el traspaso de jóvenes deportistas que se buscan en los países del Sur para traerlos aquí. Me transmite con regularidad correos electrónicos de jóvenes africanos que quieren venir a jugar a Europa porque dicen que eso les salvaría la vida.



Son sueños y aspiraciones increíbles. Pero incluso entre los que vienen, ¿cuántos hay que no consiguen hacer carrera y van a parar a la clandestinidad porque ya no pueden regresar a su país?



Para esta exposición también pensé en el título "Entre sombras y luces". El lado luminoso que alumbra los estadios, y el lado oscuro con cosas menos relucientes. Pero este título no me parce justo porque, a fin de cuentas, lo que nos interesa es lo que hay entre ambos extremos; o sea, las zonas grises... Y ésas son numerosas.

swissinfo: Acaba de evocar la hipotética desaparición del fútbol...

C. D.: Con la desmesura que el fútbol ha alcanzado, uno se puede hacer la pregunta si esto no va a convertirse en la fábula del buey y de la rana, es decir, ¡si la rana al hincharse no acabará explotando! Dicho esto, más allá del fútbol oficial que nació en Inglaterra, golpeando un balón es algo que se hace desde siglos, en la antigua China e incluso en otras partes. Desde que existe la raza humana o casi, se constituyen equipos para golpear algo que rueda...



swissinfo, Bernard Léchot

(Traducción del francés: Antonio Suárez Varela)

INFORMACIONES PRÁCTICAS La Exposición 'Hors Jeu' (Fuera de Juego) se presenta del 21 de mayo de 2008 al 26 de abril de 2009, en el Museo de Etnografía de Ginebra (MEG), Anexo de Conches, Calle Calandrini 7, en Conches.



Para realizar 'Hors Jeu', el MEG convocó a diversos expertos del Centro Internacional de Estudios del Deporte asentado en Neuchâtel.



Entre los socios de esta exposición figura swissinfo. La actualidad futbolística se proyectará en pantallas en las que se visualizará nuestro dossier especial 'Eurocopa 2008'. Fin del recuadro

CATÁLOGO Al margen de la exposición, el MEG publica 'Hors jeu – Football et sociéte' (Fuera de juego – Fútbol y sociedad), un libro realizado bajo la dirección de Raffaele Poli.



Esta obra contiene un prefacio del etnólogo Christian Bromberger y una entrevista del psicólogo y antiguo jugador internacional suizo Lucio Bizzini.



Tiene 136 páginas y 120 ilustraciones en color de Éric Lafargue y Johnathan Watts, así como dibujos de Pierre-Alain Bertola. Fin del recuadro

