Suiza es sede de algunas de las principales multinacionales. Y es uno de los países con una mayor concentración per cápita de empresas de la lista Fortune 500Enlace externo , con dos multinacionales por cada millón de habitantes.

Suiza y las multinacionales: una historia de amor Jessica Davis Plüss 29 de agosto de 2018 - 13:00 Suiza es sede de algunas de las principales multinacionales. Y es uno de los países con una mayor concentración per cápita de empresas de la lista Fortune 500, con dos multinacionales por cada millón de habitantes. Impuestos bajos, mano de obra cualificada y estabilidad económica, han permitido a Suiza atraer y consolidar la expansión de algunas de las empresas más importantes del mundo. Pero, ¿cuál es su valor económico y qué ofrecen como retribución a la sociedad? Las multinacionales son solo 5% de las compañías… Según datos oficiales recientes, existen alrededor de 25 000 empresas extranjeras y multinacionales en Suiza. Esto representa el 5% del universo empresarial del país, actualmente cifrado en 580 000 firmas formalmente registradas. De las empresas extranjeras y multinacionales, alrededor de 14 000 fueron fundadas en Suiza, pero su participación accionaria es preponderantemente extranjera, según el Banco Nacional Suizo. Las 11 500 sociedades restantes son subsidiarias de compañías extranjeras. La mayoría de ellas, originarias de Alemania, Estados Unidos y Francia. Pero también hay un 20% de esas firmas extranjeras que solo son empresas “pantalla” y carecen de empleados. pero las multinacionales crean entre 25 y 30% de los empleos… Las multinacionales de todos los tamaños generan aproximadamente 1,3 millones de empleos directos (lo que equivale a uno de cada cuatro trabajos en Suiza). Sin embargo, la mayoría de los empleados de muchas de las empresas de mayor talla en Suiza tienen sede fuera del país. El Banco Nacional Suizo asegura que las multinacionales helvéticas generan alrededor de 850 000 empleos directos y las subsidiarias 470 000, que equivalen al 10% del empleo total que existe en el mercado laboral suizo. El área de Zúrich es la más beneficiada, con 27% de los empleos de las subsidiarias extranjeras. Swissholdings, asociación que aglutina a las multinacionales que operan en Suiza, estima que las multinacionales extranjeras crearon 168 000 nuevos empleos en Suiza entre los años 2000 y 2010. De acuerdo con el ‘Groupement des Entreprises Multinationals’, que representa los intereses de las multinacionales de Ginebra, las multinacionales suizas y extranjeras ofrecen 76 000 de los empleos directos del cantón de Ginebra y 88 000 del cantón de Vaud. Es decir, las multinacionales son responsables de dos de cada tres empleos creados en esta región durante la última década. Las multinacionales se caracterizan además por el efecto multiplicador que producen sobre el empleo y el emprendimiento. Por ejemplo, por cada puesto creado por la industria farmacéutica, se crea el equivalente a 3,2 puestos a tiempo completo adicionales en otros sectores. Con 43 000 empleos en la industria farmacéutica que opera en Suiza, hablamos de otros 138 000 empleos. …y son los principales motores de la economía Según varias fuentes, las multinacionales producen alrededor de un tercio de la riqueza del país o Producto Interno Bruto (PIB) de Suiza y de los ingresos. Además, los empleados de las multinacionales pagan una porción importante de los ingresos tributarios del país. Las empresas globales son también motores fundamentales para la economía local. GEM estima que las multinacionales contribuyen con un 40% al PIB de los cantones de Ginebra y Vaud. La industria farmacéutica genera el 40% de la riqueza de Basilea y el 20% del área del lago Lemán. Un estudio del instituto BAK Basel encontró que por cada franco suizo de valor agregado generado por la industria farmacéutica, los sectores proveedores de esta industria ganan el equivalente a 70 centavos de franco. La destacada posición de Suiza como uno los países más innovadores del mundo se debe también, en parte, a las inversiones que realizan las compañías globales en investigación y desarrollo (I & D). Las multinacionales financian el 75% de la investigación y desarrollo en la región del lago Lemán. Y según un reciente estudio de Ernst & Young, 11 de las 500 empresas que más invierten en I &D son multinacionales suizas como Roche, Novartis y Nestlé. Y de hecho, se sitúan entre las 100 primeras plazas de la clasificación por el nivel de inversión que canalizan a este objetivo. Como referencia, las multinacionales suizas invirtieron un total de 23 000 millones de euros (36 000 millones de francos suizos) en I&D en 2017. e influyen en la vida social y cultural Las compañías globales también tienen un impacto significativo en la calidad de vida, la reputación, la vida social y cultural de Suiza. Además de los donativos que hacen a diversas organizaciones comunitarias, las multinacionales realizan significativas inversiones en infraestructura, universidades y programas de formación profesional en el ámbito local. Pero la historia que escriben no siempre es positiva. Las compañías globales ofrecen algunos de los salarios más altos del mundo, lo que contribuye a que exista un elevado coste de vida. Un flujo de expatriados altamente cualificados de los países de la Unión Europea (UE) también ha incrementado la demanda de viviendas, provocando que los precios de los alquileres hayan crecido un 55% en Zúrich entre 2007 y 2016, y que la tasa de viviendas vacías sea inferior al 1%. En 2014, los suizos aprobaron una iniciativa para limitar la entrada de trabajadores foráneos y otra para promover los negocios responsables, señales inequívocas de que la gente adquiere conciencia del riesgo que suponen las compañías globales para la ‘marca Suiza’ y también para la preservación de los empleos locales. ¿Qué es una multinacional? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una multinacional es aquella que posee o controla la producción y/o distribución de servicios e instalaciones existentes fuera del país donde tiene sede la empresa. Puede ser una empresa pública o privada, y generalmente comprende una empresa matriz (o un grupo de empresas principales) en un país, pero con subsidiarias o sucursales en otros mercados. Según Eurostat (autoridad estadística de la UE) y la Oficina Federal de Estadística de Suiza (OFS), una empresa tiene control de otra cuando posee una participación accionaria mayoritaria, es decir, más de 50% de los derechos de voto. O cuando tiene la facultad de decidir las políticas de la empresa. En Suiza, las dos categorías de multinacionales que existen son las siguientes: Multinacionales extranjeras: son empresas (casi siempre subsidiarias, sucursales o centros de investigación) propiedad de una compañía o grupo cuya sede se encuentra en el extranjero. La Oficina Federal de Estadística tiene registrada una larga lista de subsidiarias extranjeras en Suiza, entre las que destacan Google, Procter & Gamble, L'Oréal, BMW y Caterpillar. Multinacionales suizas: son empresas que controlan o poseen alguna compañía fuera de Suiza, pero cuyo propietario beneficiario es de origen suizo. Según la ley suiza vigente, esto significa que se trata de la persona o empresa que, en última instancia, tiene el control legal de una entidad de la que posee al menos el 25% de las acciones o del derecho legal de voto. Dicho control puede ser directo o indirecto, e individual o compartido con terceros. Es el caso de Glencore, Novartis, Roche y Nestlé, así como de compañías más pequeñas como Doodle. Sin embargo, como cada vez más compañías establecen sus sedes en otras regiones, o son adquiridas por compañías extranjeras, se complica la clasificación de las empresas. Por ejemplo, empresas como Syngenta, Swissport o Sigg decidieron establecerse en Suiza, pero en realidad son propiedad de empresas matrices chinas.