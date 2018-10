Kymriah, anteriormente conocido como CTL019, es un tipo de inmunoterapia conocida como terapia de células T del receptor de antígeno quimérico (CAR-T). Está destinado a pacientes con un tipo específico de leucemia infantil conocida como ALL. Es un tratamiento de una sola vez que consiste en modificar las propias células T de un paciente y luego utilizarlas para atacar y destruir las células cancerosas. Hasta ahora, la LLA ha tenido una tasa de supervivencia muy baja: menos del 10% de los pacientes sobreviven cinco años.

Aprueban medicamento contra la leucemia 22 de octubre de 2018 - 18:37 La compañía farmacéutica Novartis, con sede en Basilea, obtuvo la aprobación en Suiza para su terapia celular personalizada Kymriah. Niños y adultos que sufren ciertos tipos de cáncer de la sangre podrán someterse al tratamiento único, que tiene un costo de 370 000 francos. Kymriah ya está registrada en Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. En EE UU, el tratamiento cuesta 475 000 dólares; la UE anunció que establecerá conversaciones con los funcionarios del sector salud para determinar precios justos con base en la eficacia del medicamento. Al igual que en EEUU, la fijación de precios en Suiza se vinculará también al éxito de la terapia, aunque los detalles todavía se están acordando, dijo Kay Moeller-Heske, jefe de Oncología de Novartis Suiza. Kymriah trabaja sobre los glóbulos blancos de los pacientes para que reconozcan y ataquen a las células cancerosas. Novartis es la primera compañía farmacéutica suiza en recibir la aprobación para una terapia semejante. El número de posibles centros de tratamiento en Suiza sería inicialmente muy limitado, ya que la terapia celular de Kymriah impone grandes exigencias en materia de producción y personal, según Moeller-Heske. Al principio se espera que el número de pacientes sea muy bajo, incluidos cuatro o cinco niños. ¿Qué es Kymriah y qué hace? Kymriah, anteriormente conocido como CTL019, es un tipo de inmunoterapia conocida como terapia de células T del receptor de antígeno quimérico (CAR-T). Está destinado a pacientes con un tipo específico de leucemia infantil conocida como ALL. Es un tratamiento de una sola vez que consiste en modificar las propias células T de un paciente y luego utilizarlas para atacar y destruir las células cancerosas. Hasta ahora, la LLA ha tenido una tasa de supervivencia muy baja: menos del 10% de los pacientes sobreviven cinco años.