Los jubilados tienen más ahorros que la mayoría de la población 22 de agosto de 2000 - 17:03 Las personas mayores disponen de más reservas financieras que el resto de la población. Y contrariamente a lo que se pudiera pensar, sufren menos agresiones que el promedio de los ciudadanos, señala un estudio de la Oficina Federal de Estadística (OFE). Una cuarta parte de las personas mayores en Suiza - frente al 9 por ciento de la población total - estarían en condiciones de mantener el mismo nivel de vida durante tres años, en caso de que se vieran privadas de su fuente de ingresos. Es lo que revela el estudio sobre las condiciones de vida de las personas mayores hecho público este martes por la Oficina Federal de Estadística (OFE). Si el 7 por ciento de la población en su conjunto tiene dificultad a la hora de pagar sus deudas, esa proporción es mínima (1 por ciento) entre las personas de la tercera edad. Los datos van en contra de la impresión generalizada de que las personas mayores tienen ingresos ligeramente inferiores al promedio de la población. El ingreso (medio) mensual neto per cápita ronda los 3.400 francos para el conjunto de la población, y los 2.250 francos para los jubilados. Pero existen importantes disparidades entre las personas mayores, subraya la OFE. Asimismo el estudio revela que las personas mayores sufren generalmente menos agresiones que el resto de sus conciudadanos. Menos del 4 por ciento de los ancianos fueron víctimas de alguna violencia verbal, física o un robo con efracción en los doce meses precedentes a la encuesta frente al 9 por ciento de la población total. Sin embargo, el sentimiento de inseguridad es particularmente elevado entre las personas de la tercera edad. Uno de cada cuatro ancianos teme ser víctima de un robo con efracción o hurto. También son frecuentes entre las personas mayores la sensación de abatimiento y el mal humor, que padecen al menos una o dos veces por semana el 30 por ciento de las mujeres y el 22 por ciento de hombres en la tercera edad, según el estudio de la OFE. swissinfo y agencias