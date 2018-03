Noticias para la integración de hispanohablantes

Este contenido fue publicado el 10 de abril de 2010 10:00 10 de abril de 2010 - 10:00

Portada del periódico 'Terra Migrante'.

‘Terra Migrante’ es un periódico en español y portugués editado en Zúrich. La base del rotativo son los temas de integración que se complementan con información internacional y artículos variados sobre la Confederación y sus costumbres.

La comunidad hispanohablante de Suiza está formada por más de 300.000 personas. El proyecto, que cumple dos años de vida, cuenta con el respaldo de las Oficinas de Integración de los cantones de Zúrich, Basilea y Berna.

‘Terra Migrante’ se distribuye de manera trimestral en todo el país, aunque tiene mayor presencia en la Suiza de expresión alemana. El mexicano Carlos Lozano es el responsable del medio. Vive desde hace diez años en Zúrich y su mujer es suiza. Sus dos hijos nacieron en capital financiera helvética y está muy integrado en la ciudad: “La idea surgió de mi interés por conservar mis raíces y mi cultura a través del idioma”, explica a swissinfo.ch Lozano.



Este informático y profesor de español pensó hace dos años que no había ninguna publicación en español en Zúrich, tras la desaparición de ‘Chévere’, y los pocos que había no cumplían las expectativas. “Informaban básicamente sobre fiestas o conciertos de salsa. Mi sueño era crear un periódico para que mis hijos no perdieran el idioma y lo pudieran leer y practicar. Todo esto con información tangible. La calidad, actualidad y variedad de los contenidos son muy importantes para nosotros”, relata Lozano.

Apoyo institucional

Desde sus inicios, ‘Terra Migrante’ agrada mucho a las autoridades suizas. “Hicimos una edición que le gustó al cantón de Zúrich –la Oficina de Integración- y decidió apoyarnos. Poco más tarde se unieron también los dos cantones de Basilea”.



El ejemplar del pasado diciembre estuvo dedicado al reciclaje. “En el cantón de Zúrich entregan ese número a los recién llegados para que conozcan el sistema. No sólo se da la información sobre este tema, sino también sobre los beneficios y las ventajas de reciclar, presentado con una imagen atractiva. “En Suiza existe el mito de que las publicaciones extranjeras no son serias. Gracias el ejemplar del reciclaje entramos en contacto con empresas y entidades de reciclaje, o con Liga Suiza contra el Cáncer”, cuenta Lozano.



Otros de los temas de integración abordan aspectos sociales como el trabajo en Suiza, las adicciones, los centros de apoyo, la violencia doméstica, los colegios y guarderías, prácticas profesionales para jóvenes, cursos de idiomas, etc. “Los temas de integración se entienden mejor en tu propio idioma, por eso traducimos muchas páginas al español y al portugués. No son sólo datos sino que también facilitamos direcciones, contactos, números de teléfono, direcciones de correo electrónico o páginas web”, prosigue el director de ‘Terra Migrante’. “Además tratamos de dar consejos, como por ejemplo, explicar cómo trabaja la policía suiza”.

Hispanohablantes en Suiza

Según las estadísticas oficiales que maneja el diario, existen 300.000 hispanohablantes en Suiza. Sin duda un número elevado de personas que representan un importante mercado. Una cifra a la que Lozano añadiría más gente. “Los que tienen pasaporte helvético pero hablan español, así como los suizos que hablan y estudian español, con muchas parejas mixtas, y el colectivo de inmigrantes irregulares. Con lo que la cifra podría llegar hasta las 400.000”, calcula Lozano.



El idioma es muy importante para la integración. Para ello los cantones ofrecen cursos de aprendizaje subvencionados para extranjeros. Aunque no hay que avergonzarse del nuestro, dice Lozano. “Es bueno poder enseñarlo a nuestros hijos y que se lea y practique. Hay que sentirse orgulloso de nuestra lengua y tratar de no perderla”, destaca Lozano, que también impartió clases de español en Misión Católica de Lengua Española de Zúrich.



Respecto a la integración de esta numerosa comunidad en la Confederación, Lozano considera que tras los alemanes, que cuentan con la ventaja del idioma, y los italianos, la población hispanohablante está muy integrada en Suiza. En particular los españoles, que hasta ocupan cargos de dirección y perciben altos salarios, cree Lozano. Los españoles no acusan tanto las diferencias culturales que los latinoamericanos y la cercanía geográfica con España también es importante.



“En especial conozco a chilenos, peruanos, mexicanos, cubanos o dominicanos que viven aquí con total normalidad. En general, los hispanohablantes estamos muy bien integrados en Suiza y también somos bien aceptados. Los que no lo están tanto es porque no saben el idioma”, señala Lozano.

40.000 lectores

La publicación es trimestral y de cada edición se reparten 15.000 ejemplares a domicilio y en tiendas, instituciones, embajadas y consulados de países latinoamericanos y de España en todo el país. En total, tiene una difusión que alcanza los 40.000 lectores. “Para nosotros es muy importante distribuir el diario en las embajadas, porque es el primer lugar donde llegan los emigrantes y les sirve de ayuda”, concluye Lozano.



Iván Turmo, Zúrich, swissinfo.ch

‘TERRA MIGRANTE’ Se distribuye cada tres meses y presenta siempre un tema principal de integración y apoyo a las personas de habla hispana.



Además de artículos y reportajes interesantes y variados sobre Suiza y la actualidad internacional.



Su equipo está compuesto por 15 redactores, cuatro diseñadores gráficos e ilustradores, dos correctores, tres reporteros, fotógrafos y traductores. Todos trabajan de forma voluntaria.



‘Terra Migrante’ también ofrece una página web con informaciones de servicios y datos de contacto de asociaciones, entidades, instituciones y embajadas para los hispanohablantes que viven o que quieren emigrar a Suiza.



Desde marzo de 2008, cuando nació el primer ejemplar, el grupo de lectores se ha incrementado, así como las organizaciones sociales y culturales que han mostrado su interés por el proyecto.



‘Terra Migrante’ publica con regularidad encuestas y concursos en sus páginas.



El periódico quiere apoyar además a grupos o proyectos de la comunidad hispanohablante en Suiza, como a grupos de teatro. Fin del recuadro

