Política de privacidad/Glosario

Puede cambiar la configuración de privacidad de datos de su navegador para que su comportamiento de navegación no pueda ser rastreado por terceras partes. Para hacerlo, active el modo privado. También es útil desactivar o limitar el uso de cookies en la configuración de su navegador. También puede evitar que se carguen plug-ins con la ayuda de complementos (bloqueadores de scripts).

Los datos que nos envía en formularios de contacto se borran en cuanto ya no es necesario almacenarlos.

El contenido generado por el usuario son datos personales. Se almacena en un archivo de registro y se utiliza exclusivamente con su propósito original, p. ej., como foro, comentario, chat o publicación en blog. En cuanto ya no hay necesidad de almacenarlo, se borra.

Los plug-ins son extensiones independientes de los proveedores de plug-ins. Por lo tanto, SRG no tiene ninguna influencia sobre el alcance de los datos recopilados a través de los plug-ins y almacenados por los proveedores de plug-ins. Si uno de los proveedores de plug-ins anteriores ha instalado cookies en su sistema, puede registrar su comportamiento de navegación y crear perfiles de usuario detallados utilizando datos de rastreo.

También ayuda desactivar o limitar cookies en la configuración de su navegador de modo que su comportamiento de navegación no pueda ser rastreado por terceras partes. Asimismo, puede evitar que se carguen los plug-ins utilizando un bloqueador de scripts como complemento de su navegador.

Para ello utilizamos las herramientas analíticas web citadas a continuación. Los perfiles de navegación creados por estas herramientas utilizando cookies analíticas o evaluando los archivos de registro no van acompañados de datos personales. Las herramientas tampoco utilizan las direcciones IP de los usuarios o las abrevian una vez se han recopilado. Los proveedores de las herramientas analíticas web solo tratan datos en nuestro nombre, de acuerdo con nuestras instrucciones y no para sus propios fines.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Política de privacidad/Glosario 24 de octubre de 2019 - 15:06 Archivos de registro Cada vez que utiliza Internet, su navegador transmite automáticamente determinados datos que después almacenamos en archivos de registro. Información sobre el tipo de navegador y versión utilizadaSistema operativo del usuarioProveedor de servicios de Internet del usuario Dirección IP del usuarioFecha y hora de conexiónSitio web desde el cual el sistema del usuario fue remitido a nuestro sitio webSitios web a los que se conecta el sistema del usuario desde nuestro sitio webNombre del archivo descargadoVolumen de datos transferidoMensaje indicando si la descarga se realizó correctamente Almacenamos los archivos de registro con fines de resolución de problemas y seguridad durante 10 días y después se borran. Los archivos de registro que deben continuar almacenándose con fines de prueba quedan excluidos de este borrado hasta que se haya solucionado el incidente correspondiente y puede que, en casos aislados, se transfieran a las autoridades investigadoras. (Última actualización: 25.05.2018) Cookies ¿Qué son las cookies? Las cookies son pequeños archivos de texto que se envían al navegador del usuario y se almacenan allí cuando el usuario visita un sitio web. Cuando el usuario vuelve a visitar el mismo sitio, su navegador envía el contenido de la cookie al servidor del sitio web de modo que este puede identificar al usuario. ¿Cuánto tiempo se almacenan las cookies en el navegador? Algunas cookies se eliminan automáticamente cuando finaliza la sesión de navegación (estas se denominan cookies de sesión), otras se almacenan en el navegador del usuario de forma permanente o durante un periodo de tiempo determinado y se eliminan por sí mismas de forma independiente (cookies permanentes o temporales). ¿Qué puede hacer para evitar el uso de cookies o para eliminarlas? Si visita el enlace que se indica abajo, podrá ver los estados de activación de las cookies de diversos proveedores en su sistema y elegir desactivar la recopilación y el tratamiento de sus datos con sus cookies: www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement También puede consultar un servicio de exclusión centralizado para diferentes cookies, principalmente de proveedores de EE. UU., en optout.networkadvertising.org. Las instrucciones técnicas para cambiar la configuración de su navegador le indicarán cómo eliminar cookies en su navegador. También puede abrir una ventana de ajustes pulsando Ctrl+Shift+Supr en la mayoría de navegadores. (Última actualización: 25.05.2018) ¿Qué cookies utilizamos y con qué propósito? Utilizamos cookies para facilitar la navegación del usuario por nuestro sitio web y para medir y evaluar el uso de nuestras plataformas. Algunos elementos de nuestro sitio web requieren que seamos capaces de identificar el navegador de origen después de cambiar de página. También utilizamos cookies en nuestro sitio web para analizar el comportamiento de navegación de nuestros usuarios. (Última actualización: 25.05.2018) Cookies esenciales Algunas cookies son necesarias para poder ofrecer nuestros servicios en línea de forma segura. Estas incluyen, por ejemplo, cookies que:sirven para identificar o autenticar a nuestros usuarios;almacenan temporalmente determinadas entradas de usuario (p. ej., contenido de formulario en línea);almacenan determinadas preferencias de usuario (p. ej., ajustes de búsqueda o idioma);almacenan datos para garantizar la reproducción fluida de contenido de audio o vídeo. (Última actualización: 25.05.2018) Cookies de análisis Utilizamos cookies de análisis para analizar el comportamiento del usuario (p. ej., subpáginas visitadas, consultas de búsqueda realizadas) de forma estadística. (Última actualización: 25.05.2018) Cookies de rastreo con plug-ins sociales Si utiliza plug-ins sociales, los proveedores de los plug-ins a menudo almacenan cookies en su sistema. (Última actualización: 25.05.2018) Herramientas analíticas web Necesitamos información estadística sobre el uso de nuestras plataformas en línea para facilitar la navegación al usuario y hacer estudios de mercado. Para ello utilizamos las herramientas analíticas web citadas a continuación. Los perfiles de navegación creados por estas herramientas utilizando cookies analíticas o evaluando los archivos de registro no van acompañados de datos personales. Las herramientas tampoco utilizan las direcciones IP de los usuarios o las abrevian una vez se han recopilado. Los proveedores de las herramientas analíticas web solo tratan datos en nuestro nombre, de acuerdo con nuestras instrucciones y no para sus propios fines. Para cada herramienta analítica web encontrará su proveedor y cómo hacer para que la herramienta deje de recopilar y tratar sus datos. Tenga en cuenta que en el caso de herramientas que utilizan cookies de exclusión, la función de exclusión es específica del dispositivo o navegador y solo se aplica al dispositivo o navegador que está usando en ese momento. También puede evitar completamente que se creen perfiles de navegación desactivando el uso de cualquier cookie. Google Analytics / Firebase Services: Google Analytics / Firebase Services es un servicio proporcionado por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). Utilizamos Google Analytics con la característica «anonimizar IP» de Google. Esto significa que Google trunca la dirección IP, normalmente dentro de la UE y, en algunos casos excepcionales, solo cuando los datos llegan a EE. UU. En cualquier caso, solo almacena direcciones IP en forma truncada. Tiene la opción de que esta herramienta deje de recopilar y tratar sus datos descargando el plug-in del navegador en tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.Typeform: Typeform es un servicio proporcionado por Typeform, SL., Carrer Bac de Roda 163, Barcelona 08018, España. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos descargando y almacenando la cookie de exclusión disponible en https://admin.typeform.com/to/dwk6gt Webtrekk: Webtrekk es un servicio proporcionado por Webtrekk GmbH, Boxhagener Strasse 76-78, 10245 Berlín, Alemania. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos descargando y almacenando la cookie de exclusión disponible en optout.webtrekk.net/?r=http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.Optimizely: Optimizely es un servicio proporcionado por Optimizely GmbH, Spichernstrasse 6, 50672 Colonia, Alemania. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la función de exclusión disponible en www.optimizely.com/de/opt_out.TagCommander: TagCommander es proporcionado por Fjord Technologies SAS 3-5, rue Saint Georges, F-75009 París, Francia. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la función de exclusión disponible en https://www.commandersact.com/en/privacy/.NET-Metrix-Audit y NET-Metrix-Profile: NET-Metrix-Audit y NET-Metrix-Profile son servicios de NET-Metrix AG, Bachmattstrasse 53, 8048 Zúrich, Suiza. Puede evitar que estas herramientas rastreen sus datos utilizando las opciones de exclusión disponibles en https://www.net-metrix.ch/ueber-uns/datenschutzerklaerung.comScore: comScore es un servicio proporcionado por comScore, Inc., 11950 Democracy Drive, Suite 600, Reston, VA 20190, EE. UU. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.Parse.ly: Parse.ly es proporcionado por Parsly Inc., 33 East 33rd Street, 10th Floor, Nueva York, NY 10016, EE. UU. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://www.parse.ly/privacy-policy/.Chartbeat: Chartbeat es proporcionado por Chartbeat Inc, 826 Broadway, Floor 6, Nueva York, NY 10003, EE. UU. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://chartbeat.com/privacy/.New Relic Data Monitoring: New Relic Data Monitoring es proporcionado por New Relic Inc., San Francisco HQ 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco, EE. UU. Puede evitar que estas herramientas rastreen sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://newrelic.com/termsandconditions/privacy.Datadog: Datadog es proporcionado por Datadog, Inc., 620 8th Ave, 45th Floor, Nueva York, EE. UU.Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://www.datadoghq.com/legal/privacy/.Quintly: Quintly es un servicio proporcionado por Quintly GmbH, Neusser Str. 93, 50670 Colonia, Alemania. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://www.quintly.com/privacy.Kantar Media: Kantar Media es un servicio proporcionado por Kantar Media Ltd., 222 Grays Inn Road, Londres WC1X 8HB, Inglaterra. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos utilizando la opción de exclusión disponible en https://www.kantarmedia.com/global/privacy-statement. (Última actualización: 24.10.2019) Plug-ins sociales ¿Qué son los plug-ins? Los plug-ins nos permiten integrar redes sociales en plataformas en línea SRG para comodidad de nuestros usuarios. En lo sucesivo, los diversos proveedores de plug-ins se denominan en su conjunto «proveedores de plug-ins». Las funciones de los plug-ins están desactivadas por defecto para evitar cualquier revelación automática de datos del usuario al proveedor. Los plug-ins (de Shariff) solo envían los datos cuando han sido activados, es decir, clicados por el usuario. Entonces su navegador de Internet envía los archivos de registro (incluida su dirección IP) directamente al servidor del proveedor de plug-ins donde se almacenarán. El servidor puede estar ubicado fuera de la UE o el EEE (p. ej., en EE. UU.). ¿Cómo puede evitar que se activen plug-ins? Si desea evitar el intercambio de datos entre su sistema y una red social, debe desconectarse de la red social antes de utilizar plataformas en línea SRG. Además, debe activar el modo privado en la configuración de privacidad de su navegador. También ayuda desactivar o limitar cookies en la configuración de su navegador de modo que su comportamiento de navegación no pueda ser rastreado por terceras partes. Asimismo, puede evitar que se carguen los plug-ins utilizando un bloqueador de scripts como complemento de su navegador. (Última actualización: 25.05.2018) ¿Tiene SRG alguna influencia sobre el alcance de los datos procesados a través de los plug-ins? Los plug-ins son extensiones independientes de los proveedores de plug-ins. Por lo tanto, SRG no tiene ninguna influencia sobre el alcance de los datos recopilados a través de los plug-ins y almacenados por los proveedores de plug-ins. Si uno de los proveedores de plug-ins anteriores ha instalado cookies en su sistema, puede registrar su comportamiento de navegación y crear perfiles de usuario detallados utilizando datos de rastreo. Para más información sobre la finalidad y el alcance de la recopilación de datos y el tratamiento y uso de sus datos por los proveedores de plug-ins, así como sobre sus derechos y opciones de configuración para proteger sus datos, consulte las declaraciones de protección de datos de los respectivos proveedores. En el contexto de nuestras plataformas en línea utilizamos los plug-ins sociales de los siguientes proveedores:Plug-in de la red social Facebook: Facebook funciona en www.facebook.com gestionado por Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, EE. UU. y en www.facebook.de gestionado por Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublín 2, Irlanda («Facebook»). Encontrará una descripción de los plug-ins de Facebook y de su aspecto en http://developers.facebook.com/docs/plugins. Para ver la política de protección de datos de Facebook, visite www.facebook.com/policy.php.Plug-ins de Twitter: Twitter está gestionado por Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, EE. UU. («Twitter»). Encontrará una descripción de los plug-ins de Twitter y de su aspecto en https://twitter.com/about/resources/buttons. Para ver la política de protección de datos de Twitter, visite twitter.com/privacy.Plug-ins de la red social Google+ y YouTube: Google+ está gestionado por Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EE. UU. («Google»). Encontrará una descripción de los plug-ins de Google y de su aspecto en https://developers.google.com/+/plugins. Para ver la política de protección de datos de Google+, visite www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.Plug-ins de Pinterest: Pinterest está gestionado por Pinterest Inc, 808 Brennan St, San Francisco, CA 94103, EE. UU. («Pinterest»). Encontrará una descripción de los plug-ins de Pinterest y de su aspecto en https://developers.pinterest.com/tools/widget-builder/. Para ver la política de protección de datos de Pinterest, visite about.pinterest.com/de/privacy-policy.Plug-ins de Instagram: Instagram está gestionado por Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, EE. UU. («Instagram»). Encontrará una descripción de los plug-ins de Instagram y de su aspecto en http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges. Para ver la política de protección de datos de Instagram, visite https://help.instagram.com/155833707900388/.Plug-ins de LikeBtn: LikeBtn está gestionado por LikeBtn, 10 Georgievskaya, 37, Tver, Rusia. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos siguiendo las instrucciones de exclusión disponibles en https://likebtn.com/en/privacy.Plug-ins de AddThis: AddThis está gestionado por Oracle America, Inc. («Oracle») en 500 Oracle Parkway, Redwood Shores, CA 94065, EE. UU. Puede evitar que esta herramienta rastree sus datos siguiendo las instrucciones de exclusión disponibles en http://www.addthis.com/privacy/opt-out. (Última actualización: 25.05.2018) Contenido generado por el usuario Las plataformas en línea SRG tienen funcionalidades integradas que permiten a nuestros usuarios producir y publicar su propio contenido. Esta integración es importante para que SRG incluya activamente a los usuarios en el proceso de creación multimedia. Las funcionalidades requieren que los usuarios se registren y den su consentimiento al tratamiento de su contenido. El contenido generado por el usuario son datos personales. Se almacena en un archivo de registro y se utiliza exclusivamente con su propósito original, p. ej., como foro, comentario, chat o publicación en blog. En cuanto ya no hay necesidad de almacenarlo, se borra. SRG utiliza soluciones de terceras partes en relación con el contenido generado por el usuario. Estas incluyen, por ejemplo: Janrain, Inc.sms.at mobile internet services gmbh (websms)b1group GmbH (talk42)Neopoly GmbHWidgix, LLC dba SurveyGizmo TYPEFORM S.L. CoreMedia AGHearken, Inc.Amazee Labs AG (Última actualización: 25.05.2018) Boletines/mensajes push Le ofrecemos la opción de suscribirse a nuestros boletines y mensajes push. Si lo hace, está dando su consentimiento para recibir boletines y mensajes push. Si desea dejar de recibir los boletines y mensajes push, puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Utilice los enlaces correspondientes para darse de baja o póngase en contacto con nosotros. SRG utiliza soluciones de terceras partes en relación con sus boletines/mensajes push. Estas incluyen, por ejemplo:Newsletter2Go GmbHThe Rocket Science Group (MailChimp)Urban Airship, IncFirebase Services (Google) (Última actualización: 24.10.2019) Formularios de contacto (también para concursos) Utilizamos formularios de contacto para facilitarle el contacto directo con nosotros y, por ejemplo, enviar preguntas o sugerencias sobre nuestras plataformas en línea o participar en concursos. Los datos personales que recopilamos para ello (p. ej., nombre, apellidos, dirección, correo electrónico) se utilizan exclusivamente con los propósitos indicados en el momento. Si tiene alguna pregunta sobre cómo se tratan sus datos personales, utilice los datos de contacto que figuran en el correo de confirmación que enviamos como respuesta a su mensaje o póngase en contacto con nosotros. SRG utiliza soluciones de terceras partes en relación con los formularios de contacto. Estas incluyen, por ejemplo:JotForm, Inc.Ergopix Sàrltpc Switzerland AG (eMedia)B&B Endemol Shine AGQuizworks B.V. (Easy LMS) Los datos que nos envía en formularios de contacto se borran en cuanto ya no es necesario almacenarlos. (Última actualización: 25.05.2018) Consejos técnicos sobre la configuración del navegador Puede cambiar la configuración de privacidad de datos de su navegador para que su comportamiento de navegación no pueda ser rastreado por terceras partes. Para hacerlo, active el modo privado. También es útil desactivar o limitar el uso de cookies en la configuración de su navegador. También puede evitar que se carguen plug-ins con la ayuda de complementos (bloqueadores de scripts). Para más información, consulte las instrucciones de su navegador:Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/de-de/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnenGoogle Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 (Última actualización: 25.05.2018) Glosario: Protección de datos en Suiza y la UE Descripción de las principales diferencias en definiciones de terminología: DSG: Ley Federal Suiza sobre Protección de Datos (DSG) promulgada el 19 de junio de 1992 (última actualización 1 de enero de 2014) EU DS-GVO: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/EG (Reglamento General de Protección de Datos) Datos personales Datos personales Datos personales confidenciales Categorías especiales de datos personales Tratamiento Tratamiento Perfil de personalidad Elaboración de perfiles Controlador del archivo de datos Controlador Tratamiento de datos por terceras partes Responsable del tratamiento E-DSG: Proyecto de Ley de Protección de Datos de Suiza revisada Personendaten (Daten) Besonders schützenswerte Personendaten Bearbeiten Profiling Verantwortlicher Auftragsbearbeiter (Stand: 25.05.2018)