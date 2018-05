Suiza tiene 26 cantones y semicantones dotados de una Constitución cantonal propia (aprobadas por el Parlamento federal). Aunque la autonomía interna es la misma para cantones plenos y semicantones, estos últimos no cuentan con dos, sino con un representante en el Consejo de los Estados (senadores) y, por lo mismo, con medio voto cuando hace falta la mayoría de cantones para aprobar enmiendas constitucionales en las votaciones nacionales.

Cantones y municipios 17 de mayo de 2018 - 11:52 Suiza es un Estado federal desde 1848. El poder se reparte entre la Confederación (el Estado central), 26 cantones y semicantones (estados federados) y 2 240 municipios (comunas). Son datos del 23 de marzo de 2017. Suiza tiene 26 cantones y semicantones dotados de una Constitución cantonal propia (aprobadas por el Parlamento federal). Aunque la autonomía interna es la misma para cantones plenos y semicantones, estos últimos no cuentan con dos, sino con un representante en el Consejo de los Estados (senadores) y, por lo mismo, con medio voto cuando hace falta la mayoría de cantones para aprobar enmiendas constitucionales en las votaciones nacionales. Cada cantón tiene su Constitución y leyes propias que, sin embargo, deben ser compatibles con las de la Confederación. Los gobiernos cantonales disponen de poderes suficientes para tomar decisiones. Ellos establecen sus tasas tributarias y gestionan su sistema educativo, servicios sociales y policía. Los gobiernos cantonales constan de cinco a siete integrantes elegidos por el pueblo. Los Parlamentos cantonales cuentan con una cámara y tienen diferentes denominaciones en los distintos cantones. El del Jura es el más reciente de los cantones suizos. Fue admitido en la Confederación tras un plebiscito realizado en 1979 que dio lugar a su separación de Berna. En noviembre de 2003, los votantes rechazaron un referéndum que proponía fusionar el cantón del Jura con los municipios francoparlantes del cantón de Berna. Municipios (comunas) En Suiza hay un tercer nivel de gobierno conformado por el plano local. Las ciudades, pueblos y comarcas suelen tener un gran margen de autonomía en el manejo de sus asuntos propios. Casi una quinta parte de los municipios (comunas) tienen su Parlamento y aprueban medidas que atañen por ejemplo a las calles, edificios escolares, precios del agua y la electricidad, así como a las normas de aparcamiento de vehículos. Cada suizo es básicamente ciudadano de un municipio o comuna específico antes de serlo de un cantón o de Suiza en su conjunto. Los municipios son gobernados por los representantes elegidos por sus ciudadanos. Dependiendo del cantón al que pertenecen, las comunas (ayuntamientos) disfrutan a veces de poderes discrecionales considerables que van más allá de aplicar las decisiones tomadas por los gobiernos de nivel superior. Ellas deciden sobre asuntos de educación, salud, transportes y seguridad pública. Se encargan igualmente de la recaudación de impuestos. La mayoría de los municipios realizan una asamblea anual donde los ciudadanos votan asuntos sometidos a su consideración. En las ciudades y poblaciones grandes, sin embargo, la mayor parte de las decisiones son tomadas por el Parlamento local y el consejo municipal; pero los ciudadanos siguen decidiendo con su voto (en las urnas o por correo) los asuntos más importantes, como por ejemplo el presupuesto municipal. En la actualidad el número de municipios está disminuyendo a consecuencia de las fusiones. Es una actitud controvertida en Suiza porque las proposiciones de unir las comunas pequeñas, menos viables, para convertirlas en entidades mayores suscitan mucha oposición en el plano local. Con todo, el deseo de fusionarse crece en muchas partes del país.